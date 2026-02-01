הרפתנים הודיעו על עצירת אספקת החלב כמחאה על הרפורמה של שר האוצר וקוראים לראש הממשלה להתערב לפני "פגיעה קשה בהתיישבות ובחקלאות הישראלית" | באוצר תקפו: "נציגי הענף מסרבים בכל תוקף לנהל דיאלוג ובוחרים בדרך של איומים, אלימות כלכלית ופגיעה ברציפות אספקת החלב לכלל הציבור" (בארץ)
בזמן ששר האוצר סמוטריץ' ממשיך לקדם את רפורמת החלב למרות ההתנגדות הרבה בליכוד, הרפתנים החליטו לשבור את הכלים והודיעו כי כבר בימים הקרובים יפסיקו את ייצור החלב | המשמעות המיידית לצרכנים - מחסור חמור במוצרי חלב בקרוב | שר האוצר תקף: "רעיון קומוניסטי והזוי" (בארץ)
סערה בכוס חלב: האם פתיחת השוק ליבוא - תוריד את מחירי החלב? • למה אין לכם סיכוי להשקיע בקרן הון סיכון? • הטעויות הגדולות של משרד הבריאות והקטסטרופה הצפויה לשר הבא • מה הסימן שיאותת לכם לברוח מהשקעות כושלות? • מה קורה עם התחבורה הציבורית והרכבת הקלה? • ומה מצב הגינות בערים החרדיות? | תחקיר • התוכנית המלאה (כלכלה)