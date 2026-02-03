מה גורם לרפתני ישראל להשמיד מיליוני ליטרים של חלב ולא להעבירם לתנובה? למה נפתלי בנט בטוח שהפעם הציבור החרדי יאמין להבטחות שלו? ואיך הפכה חתונה מרגשת בקיבוץ חולדה למאבק מורט עצבים על חייו של חתן צעיר?
היום בתוכנית "דבר ראשון" בהגשת יוסי עבדו (שממלא את מקומו של משה מנס), אנחנו צוללים לסערות שמטלטלות את המשק והפוליטיקה: מהרפורמה של סמוטריץ' שמאיימת לחסל את החקלאות הישראלית, דרך המגעים החשאיים של בנט עם המפלגות החרדיות, ועד לחשיפה המזעזעת של אמצעי לחימה בתוך שקי סיוע הומניטרי בעזה. צפו בתוכנית המלאה.
"הוא סוגר לנו את הבית": המלחמה של הרפתנים
כותרת היום שייכת למחאת הרפתנים. יו"ר התאחדות יצרני החלב, ישראל (טוטי) בלוך, עלה לשידור בשיחה טעונה וחשף את המציאות שמאחורי רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "הוא רוצה לעודד יבוא ולסגור 30% מהרפתות בארץ", מאשים בלוך.
בדיון סוער עלה גם נושא הכשרות: האם הציבור החרדי מודע לכך שחלב מיובא אינו בדרגת כשרות מהדרין או בד"צ? "מי שחושב שחלב מחו"ל יספק את רמת הכשרות של הארץ – לא מבין כלום בחלב", נטען באולפן. מחר תעלה המחאה לירושלים עם שיירת טרקטורים שתעצור את הבירה.
משבר הכשרות: החשש ממחסור בחלב 'מהדרין' לצד המכה הכלכלית, בקרב יצרני החלב מהמגזר החרדי והדתי עולה חשש כבד כי גזירות שר האוצר יובילו לפגיעה אנושה דווקא במערך הכשרות המוקפד. לדברי גורמים בענף, צמצום התמיכות וייבוא חלב ללא פיקוח הדוק עלולים להביא לקריסת רפתות המקפידות על סטנדרטים של 'חלב ישראל' ו'מהדרין'. "סמוטריץ' לא רק פוגע בפרנסה, הוא מסכן את היכולת של הציבור החרדי לצרוך חלב בכשרות המקובלת עליו", מזהירים היצרנים, "התוצאה תהיה מחסור חמור במוצרי יסוד כשרים למהדרין על המדפים בתוך שבועות בודדים".
בנט נגד דרעי: הבטחות גיוס ומלחמות עבר
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פתח חזית חזיתית מול יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנס פעילים בראשון לציון. בנט טען כי דרעי "כולא את הציבור שלו", אך מנגד חשף דרעי כי בנט מנהל מגעים חשאיים עם החרדים ומבטיח להם את "חוק הגיוס הטוב ביותר" כדי להפיל את הממשלה. בנט הודה בטעות לגבי מנסור עבאס, אך הבטיח: "הפעם לא תקום ממשלה עם המפלגות הערביות".
מבין הריסות עזה: רקטות בתוך שקי אונר"א
התיעודים המזעזעים מעזה ממשיכים לזרום. לוחמי צה"ל חשפו כ-110 פצצות מרגמה וציוד לחימה שהוסתרו בתוך שקי סיוע הומניטרי של אונר"א. "הם משתמשים בסיוע כדי להרוג אותנו", נאמר באולפן, תוך דרישה לניקוי יסודי של כל מרחבי הרצועה מאמצעי לחימה שנחשפו בתמונות הקשות.
מבזק חוץ וביטחון: מה קורה בעולם?
איראן וארה"ב: נשיא איראן מוכן למשא ומתן עם טראמפ, בתנאי ל"אווירה נטולת איומים".
הפסגה באיסטנבול: השליח סטיב ויטקוף נוחת בישראל לפגישות גורליות עם נתניהו וראשי המערכת לקראת הפסגה המרובעת.
הטרגדיה בחולדה: חתן בן 34 התמוטט מדום לב דקות אחרי החופה. הוא מונשם ומורדם בבית החולים קפלן; הציבור נקרא להתפלל לרפואתו.
פינת ההלכה: כלור במי ברז והחמצת המצה
לסיום, הרב אסף רצון הגיש את פינת "הדף היומי" (מסכת מנחות כ"ג), ועסק בשאלה אקטואלית לקראת חג הפסח: האם מותר ללוש מצות במי ברז שמכילים כלור? הדיון ההלכתי על הוספת תבלינים למצה מקבל זווית מודרנית על החשש שמא חומרים המוספים למים נחשבים כ"מי פירות" העלולים להחמיץ את העיסה.
