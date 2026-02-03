מה גורם לרפתני ישראל להשמיד מיליוני ליטרים של חלב ולא להעבירם לתנובה? למה נפתלי בנט בטוח שהפעם הציבור החרדי יאמין להבטחות שלו? ואיך הפכה חתונה מרגשת בקיבוץ חולדה למאבק מורט עצבים על חייו של חתן צעיר?

היום בתוכנית "דבר ראשון" בהגשת יוסי עבדו (שממלא את מקומו של משה מנס), אנחנו צוללים לסערות שמטלטלות את המשק והפוליטיקה: מהרפורמה של סמוטריץ' שמאיימת לחסל את החקלאות הישראלית, דרך המגעים החשאיים של בנט עם המפלגות החרדיות, ועד לחשיפה המזעזעת של אמצעי לחימה בתוך שקי סיוע הומניטרי בעזה. צפו בתוכנית המלאה.

