בן 18 בהירצחו

פיגוע קשה בשומרון: רכב עם נהג ערבי האיץ ורצח את יהודה שמואל שרמן הי"ד

פיגוע דריסה קשה ליד חומש: רכב ערבי שיצא מבית עומרין האיץ לכיוון ישראלים שהיו בסיור קרקעות באזור חומש. אדם אחד נפצע אנוש ובהמשך נקבע מותו והשני בינוני | דובר צה"ל: "נבדק חשד לפיגוע דריסה בשומרון: ישראלי נהרג בהתנגשות עם רכב פלסטיני, שב"כ מעורב בחקירה" (דיין האמת)

פיגוע קשה בשומרון: שלושה ישראלים שהיו בסיור קרקעות בשבת אחר הצהרים סמוך לחומש בשומרון, נדרסו על ידי נהג ערבי, יהודי נרצח בזירת התאונה.

השלושה, כך על פי הדיווח שנמסר ממוא"ז שומרון, זיהו רכב של תושב הרשות הפלשתינית מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין. הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו ופגע בישראלים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים מגובה. אחד הנוסעים נפצע פצעים אנושים, נוסע נוסף פצוע בינוני.

כעבור זמן הותר לפרסום, כי הנרצח בפיגוע בשומרון הוא יהודה שמואל שרמן. בן 18. תושב אלון מורה.

שמואל הי"ד הותיר אחריו הורים יהושע וסימה ו - 6 אחים ואחיות. אחיו שהיה עמו נפצע באורח בינוני.

מצה"ל והמשטרה נמסר: כוחות הביטחון חוקרים חשד לפיגוע באירוע הדריסה שאירע מוקדם יותר בשומרון, שבו נהרג יהודה שרמן בן ה-18 בעת שרכב על טרקטורון ונפגע על ידי רכב ובו נהג פלסטיני. "נסיבות המקרה מתוחקרות על ידי גופי הביטחון ונבדק החשד לפיגוע", מסר דובר צה"ל כשש שעות לאחר התקרית. המשטרה פרסמה הודעה דומה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "משתתף מעומק הלב בצערם של חבריי ושותפיי לאורך שנים רבות, יהושוע וסימה שרמן ומשפחתם, על הרצחו של בנם, יהודה שמואל שרמן הי"ד, שנפל על משמר ארצנו בהיאחזות באדמת השומרון. תנחומים לחלוצי קהילת אלון מורה הגיבורים ולתושבי השומרון כולם. ואומר לך בדמייך חיי! נמשיך לכונן את אדמת ארץ ישראל בכל מרחביה ונקיים את צוואתו של יהודה שמואל הי"ד ושל כל הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ".

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אמר: "מדובר בארוע קשה מאוד. אנחנו מחבקים ומחזקים את בני המשפחה. אנו עומדים מול אויב רצחני וברברי, שמטרתו לרצוח יהודים וכתוצאה מכך לגרשם מאדמתם. אני אומר מכאן בצורה ברורה: אנחנו לעולם לא נשבר! אנחנו רק נתחזק יותר ונבנה עוד יותר את צפון השומרון - ואת כל ארץ ישראל שלנו".

מצח"י אלון מורה נמסר: "ברוך דיין האמת, בזעזוע ובכאב גדול אנו מודיעים על הירצחו של חברנו יהודה שמואל שרמן הי"ד בנם של יהושע וסימה. יהודה שמואל ואחיו דניאל יבדל"א היו בסיור סביב חוות 'שובה ישראל' שליד חומש, מחבל פגע בריינג'ר שלהם ויהודה נהרג.(דניאל נפצע באורח קל-בינוני והוא בהכרה)".

עוד נמסר: "ליבנו עם משפחת שרמן בשעה קשה זו. פרטים על מועד הלווייה יישלחו בהמשך".

תוכן שאסור לפספס:

9
מה לגבי הרוצח? פרטים..
משה
8
איזה עצוב ברור דיין האמת
שווארץ
7
הבחורים נסעו בשבת בריינג'ר?
אבי
מוכרחים באזורים האלו לשמור גם בשבת
חיים
עשו סייור בטחוני סביב החווה
נחמן
6
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. עם ישראל כולו עומד בתפילה ובאמירת תהילים להצלחת חיילי צה״ל מול משטר הרשע האיראני. פרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.
דוד
5
בן בליעל הרוצח הזה
עציון
4
למה אתם כותבים זירת התאונה???????????? זה פיגוע לכל דבר וענין!!!!!!!!! תשנו מיד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יהודי נורמאלי
3
הוא קשור לאביה שרמן?
בני
2
הזוי הזוי שזה עובר ככה ליד אנשים!! ילד יהודי נרצח בגלל שהוא יהודי!! ה' ינקום דמו!!
טאטע גאולהה
1
לחסל כל מנהיג טרור שמסכן חיי אדם להשמיד כל בסיס ומערך ירי למחוק כל עקבות של מתקפות ופעולות טרור להפוך כל מערך פיקוד לאפר מוחלט למחוק מחסני תחמושת ומקלטים לרסן כל ראשי החזיתות ולהבטיח שכל האיום מכל הארגונים בכל המקומות בהם האויב פועל עזה לבנון ומרכזי איראן יוסר לחלוטין עד שלא יישאר זכר
רונן

כיכר השבת
