בתוך דקות ספורות, האיראנים שיגרו הערב (מוצאי שבת) טילים לעבר איזור העיר דימונה וירוחם. התקבלו דיווחים על זירת נפילה בדימונה.

הטיל יורט בהצלחה אך שברי יירוט נפלו בעיר דימונה וגרמו לנזק לאחד המבנים בעיר, טרם ברור עדיין מה היקף הנזק. במלר"ד סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי מעדכנים כי עד כה פונו 7 מטופלים. ביניהם ילד בן 12 במצב קשה מטופל בחדר טראומה. 6 פצועים נוספים במצב קל מטופלים במיון הכירורגי. הצוותים בבית החולים במערך הטראומה, המיונים וחדרי הניתוח ומערך בריאות הנפש ערוכים לכל תרחיש. ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 39 נפגעים, בהם: ילד כבן 10 במצב קשה, בהכרה מלאה עם פציעות מרסיסים, אישה כבת 30 במצב בינוני עם פציעות מרסיסי זכוכיות ו-37 נפגעים במצב קל (מתוכם פצועים מרסיסים, אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה)". מבפנים ומבחוץ | צפו ברגע פגיעת הטיל מצרר בגן הילדים בראשון לציון דוד הכהן | 19:18 מכבאות והצלה נמסר: "דיווח על קריסת מבנה בדימונה כתוצאה מפגיעת פריט אמל״ח התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז דרום על קריסת מבנה בעיר דימונה, בעקבות פגיעת פריט אמל״ח. כוחות כבאות והצלה בדרכם למקום".

בהמשך נמסר: "בהמשך להודעה קודמת, מדובר בפגיעת פריט אמל״ח במבנה חד קומתי בעיר דימונה. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה במקום ובמקביל התקבלו דיווחים על פגיעות נוספות במבנים בעיר. לוחמי האש פועלים במספר זירות לכיבוי השריפות לסריקות לאיתור לכודים ולחילוץ דיירים מהמרחבים המוגנים".

חובש רפואת חירום במד"א ירין טלקר סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים ואת ההתראה המקדימה נכנסו למרחב המוגן. כעבור מספר דקות שמענו רעש חזק של פיצוץ וקיבלנו דיווח ממוקד 101 של מד"א על מספר זירות בעיר דימונה. צוותים גדולים של מד"א יצאו לסרוק ובזירה שאני הגעתי אליה הייתה המולה רבה. ראיתי הרס בבניין מגורים חד קומתי ופגיעות רסיסים במספר במבנים סביבו. כ-15 איש התהלכו בזירה, חלקם סיפרו שהם היו במרחב מוגן בזמן הנפילה וחלקם היו בדרך אליו. הם סבלו מחבלות קלות ומפציעות מרסיסי זכוכיות. פתחנו נקודת ריכוז נפגעים, ביצענו בדיקות רפואיות ופינינו לבית החולים את הפצועים שנזקקו להמשך טיפול רפואי. במקום היו גם נפגעי חרדה שטופלו ע"י צוותי מד"א".

מהמשטרה נמסר: לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פרטי אמל״ח או שבר יירוט בגזרת מרחב הנגב. בשלב זה נבדק האם קיימים נפגעים והאם במקום נגרם נזק. כוחות המשטרה, בהם שוטרי המחוז הדרומי לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, החלו לבצע סריקות ולפעול במקום. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים.

האזעקות נשמעו בסעווה, אבו תלול, ואדי אל נעם דרום, אבו קרינאת, אזור תעשייה דימונה, אזור תעשייה רותם, אל פורעה, דימונה, כסייפה, מרעית, ערד, ערערה בנגב, קסר א-סר, תל ערד, כפר הנוקדים, אל עמארני, אל מסק, נאות הכיכר, עידן, עין חצבה, עין תמר, חצבה, אזור תעשייה מיתרים, בית יתיר, בתי מלון ים המלח, הר עמשא, טנא עומרים, כרמל, מלונות ים המלח מרכז, מעון, מצדה, נווה זוהר, סוסיא, עין בוקק, עין גדי, עשהאל, שמעה, שני ליבנה, אביגיל, אשתמוע, חוות דרומא, חוות טואמין, חוות טליה, חוות יויו, חוות מור ואברהם, חוות מנחם, חוות מקנה יהודה, חירן, מצפה יאיר, מצפה מדרג, מרחצאות עין גדי, סוסיא הקדומה, באר שבע - דרום, באר שבע - מזרח, באר שבע - מערב, באר שבע - צפון, אופקים, אזור תעשייה עידן הנגב, בית קמה, גבעות בר, דביר, להב, להבים, מסלול, משמר הנגב, פדויים, רהט, רנן, שובל, תארבין, אל סייד, אשל הנשיא, בטחה, גבולות, גילת, חורה, חצרים, כרמים, כרמית, לקיה, מיתר, נבטים, סנסנה, עומר, צאלים, שגב שלום, תל שבע, תפרח, אום בטין, אתר דודאים, קריית חינוך מרחבים, אזור תעשייה נ.ע.מ, בית הגדי, נתיבות, אורים, אשבול, ברור חיל, ברוש, דורות, זרועה, יושיביה, מבועים, מעגלים, גבעולים, מלילות, ניר משה, ניר עקיבא, פטיש, פעמי תש''ז, קלחים, רוחמה, שבי דרום, שדה צבי, שיבולים, שרשרת, תאשור, תדהר, תלמי ביל''ו, אשכולות, אשלים, באר מילכה, ביר הדאג', טללים, כמהין, מדרשת בן גוריון, מצפה רמון, מרחב עם, משאבי שדה, ניצנה, עזוז, קדש ברנע, רביבים, רתמים, שאנטי במדבר, שדה בוקר, ירוחם.

