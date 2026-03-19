יו״ר המועצה הדתית ברמת גן עו״ד גדליהו בן שמעון, שנפצע אנושות בפיגוע הדקירה בשבוע שעבר, וחזר לחיים בחסדי שמים, קרא היום (חמישי) בהתרגשות - את "מזמור לתודה" כהודיה לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים. צפו בתיעוד המרגש.

זה קרה במהלך ביקורו של יו"ר ש"ס אריה דרעי אצל בן שמעון, בחדרו בבית החולים. דרעי עמד מקרוב על הטיפול הרפואי ואמר עמו את מזמור לתודה, ואיחל לו שיתחזק וישוב לפעול למען הציבור. בן שמעון התעורר ביום שלישי השבוע, כחמישה ימים לאחר הפיגוע. לאחר שהתעורר תקשר עם סביבתו ובני משפחתו. רעייתו כתבה לאחר מכן: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים, רוצה להודות לכולם על התפילות על הדאגה והאכפתיות, נקווה בעזרת השם בקרוב שהוא יקום חזק על רגליו - גדליהו בן ישועה". הפיגוע אירע בשעות הצהריים של יום חמישי בשבוע שעבר ברחוב ביאליק ברמת גן, ליד משרדי המועצה הדתית. בן שמעון נפצע אנושות הוא הובהל לבית החולים 'איכילוב' עם מספר פצעי דקירה. בשל הידרדרות במצבו הובהל לחדר הניתוח.

המחבל, בן 20 תושב ג'ת, נתפס דקות אחרי הפיגוע, במרחק של כ-300 מטר מהזירה. מפקד מחוז תל אביב מסר בהצהרה לכלי התקשורת כי נמצאה גם הסכין ששימשה לכאורה את המחבל, ונמצא גם הבגד שלבש - ואותו זרק במהלך ניסיון הבריחה.

ביום שישי האחרון, בית משפט השלום בתל אביב האריך בעשרה ימים את מעצרו של המחבל החשוד בביצוע פיגוע הדקירה. בדיון בבית המשפט ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-14 ימים, בטענה שמדובר באירוע חמור במיוחד המעיד על מסוכנות גבוהה לציבור. עוד נטען כי קיימת סכנה לשיבוש החקירה וכי בפני החוקרים עומדות פעולות רבות לביצוע.

מנגד, סנגורו של החשוד טען כי מרשו מכחיש את החשדות המיוחסים לו וכי טרם נפגש עמו לשמיעת גרסתו. לדבריו, מדובר בסטודנט שעבד במשך שנים לצד יהודים ומעולם לא היה מעורב באירועים אלימים.

הסנגור הוסיף כי החשוד מטופל פסיכיאטרית מזה כשנתיים ונוטל תרופות באופן קבוע. לטענתו, במסמכים רפואיים עולה כי הוא סובל ממחשבות רדיפה ואף טוען כי הוא שומע את קולו של בן דודו שנרצח בעבר. על רקע זה ביקש הסנגור להפנות את הצעיר להסתכלות פסיכיאטרית ולקצר את ימי המעצר.

השופט אילן רונן קבע בהחלטתו כי לאחר שעיין בחומרי החקירה מצא שקיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. לדבריו, מדובר בתיק חקירה רחב היקף, והיחידה החוקרת הציגה בפניו גם דוחות סודיים התומכים בבקשת המעצר.

עם זאת, השופט לא נעתר לבקשת המשטרה במלואה והורה על הארכת המעצר בעשרה ימים בלבד. בנוסף ציין כי לנוכח טענות ההגנה בדבר מצבו הנפשי של החשוד יש לוודא כי תיערך בדיקה פסיכיאטרית מתאימה.