האסון הנורא בכולל

מסעיר: החשוד ברצח בבני ברק איים על האברך - בגלל ויכוח על עלייה לתורה

החשוד ברצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק, דר רחוב בעל רקע נפשי, הגיע לפני מספר ימים לכולל והתעמת עם האברך שנדקר על ידו היום לכאורה סביב עלייה לתורה | "אני עוד אטפל בך", אמר לו. היום זה התסיים ברצח שמחריד את העיר (חרדים)

(צילום: זק"א תל אביב)

חקירת הרצח המזעזע ב חושפת כי הכתובת הייתה לכאורה על הקיר, כאשר בימים האחרונים התפתח עימות מילולי חריף בין האברך, שנדקר היום (רביעי) למוות, ובין החשוד - בתוך כותלי הכולל בעיר.

הרקע לוויכוח, לפי הדיווח של לי עייש, כתבת I24NEWS, נסוב ככל הנראה סביב עניין של עלייה לתורה, במהלכו שיגר החשוד איום מפורש לעבר האברך - שאותו רצח היום.

לפי הדיווח, החשוד הוא דר רחוב בעל רקע נפשי מוכר. הלה הגיע לכולל לפני מספר ימים ובינו לבין הקורבן התפתח עימות מילולי חריף, שסבב סביב מחלוקת שנגעה לעלייה לתורה.

במהלך הוויכוח הסוער, השמיע החשוד איום ישיר ומפורש כלפי האברך ואמר לו לכאורה: "אני עוד אטפל בך" - איום קשה שאיש לא תיאר לעצמו כי יתגלגל לכדי אסון נורא שכזה.

האירוע המחריד התרחש בשעות הצהרים המוקדמות. האברך, הרב ישי פור זצ"ל בן ה-50 נדקר בעת לימודו בכולל חזון איש ברחוב הארי. למרבה הצער, לאחר מאבק על חייו בבית החולים תל השומר נקבע מותו.

בשעת הרצח האברך שקד על לימודו לצד בנו. הוא הותקף בדקירות בידי החשוד, שנמלט מהזירה מיד לאחר מעשהו. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הנפגע במצב קשה עם פצעי דקירה בפלג גופו העליון.

זירת האסון בכולל חזון איש, היום (צילום: זק"א תל אביב)

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א, ומתנדבי זק״א אריאל יזדי ואבי צדוק מסרו: "מדובר בגבר כבן 50 שישב על ספסל הלימודים בבית כנסת בעיר בני ברק ונדקר, כוחות ההצלה פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו. יחד עם מתנדבי זק״א נוספים שנמצאים במקום פועלים יחד עם כוחות המז״פ ואוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין תיאר את הסצנה הקשה: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישה".

האברך פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה, אך למרבה הצער, לאחר זמן קצר נקבע מותו בבית החולים.

המנוח היה אברך חשוב שלמד בכולל חזון איש, הדוקר שכאמור עדיין לא נתפס, דקר אותו בשעת לימודו עם בנו.

המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מרדף אחר הדוקר שנמלט מהזירה. על פי הדיווחים הראשוניים, הרקע לדקירה עדיין לא ברור, אך ככל הנראה מדובר באדם מעורער בנפשו. כוחות משטרה רבים פרוסים באזור במטרה לאתר את החשוד ולעצור אותו.

פרטים נוספים על הלוויה ומקום הקבורה יפורסמו בהמשך. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בני ברקרצח

12
מיכל
11
אמן והמשפחה תמצא אותו לפני המשטרה
הנוקם
10
נשאלת השאלה מדוע לא פינו את הפצוע אנוש לביה"ח 'מעייני הישועה' הקרוב על אף שאין שם את כל האמצעים שיש ב'שיבא' אבל מנת דם הפצוע היה מקבל יותר מהר וגם סגירת החתכים הקריטיים ע"י כירורג היה מתבצע יותר מהר ואח"כ הם היו מעבירים למקום יותר גדול אם היה צורך לטיפול יסודי יותר, הבעיה שגם בזה נכנסת הפוליטיקה המס
יאיר
כנראה הפראמדיקים חשבו קצת! לא סתם הם לא פינו אותו למעיני הישועה!
שמואל
למה בכל דבר לדחוף פוליטיקה? בן אדם נרצח, עשו מה שאפשר , אלוקים רצה שלא ישרוד, מה אתה מקשקש?
קשקשן אתה
9
עוד כמה חברה, שמחפשים כבוד מדומה, על חשבון הדם, למה צריך לכתוב עוד פעם ועוד פעם איך הוא שכב והוא היה פצוע והוא היה עם דקירות, ובכלל את מי זה מעניין אם זה היה יענקל הוניגקווצער, או חיים קשקוואל.
יוסקה
עד שהדקירה אינה בצוואר האישי שלך. מה זה באמת משנה לך? או כלשונך, "את מי זה מעניין". וזה, כשמדובר ברצח! ובתוך כולל חזון איש! והרי תגובתך היא סיבה לחורבן. ובדיוק כמו המבואר ביומא כג.: במעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש וכו' ושהגמרא מסיימת שזהו משום ש"שפיכות דמים הוא דזל" מרוב שהיו כך ד
עמד ר' צדוק, אחינו כל בית ישראל שימעו!!!
להבנתי הוא התכוון לומר שמיותר לצטט כל אחד מהמטפלים שהיו שם. לכך התכוון שאת מי מעניין מה אחר יענק׳ל ומה אמר יוסי וכד׳, ולק כתוב את התיאור מפי כל אחד מהם. גם בלי ציטוטי הגאווה שלהם (עשייתם קודש, אבל דיבורים מיותרים) נדע שהיה רצח וכו׳. הוא לא התכוון שלא לדווח על המקרה המזעזע.
עש
8
הלך לכולל ולא חזר😥😥😥😭😭😭😭😭😭😭
נועם
7
הוא ישב ולמד עם הבן שלו בן ה13 פשוט זוועה😭😭😭😭
דודי
רחמנות על הילד
נועה
6
הקדוש הזה מסיים כל שנה את הש"ס, טור, שו"ע, זוהר תנ"ך, הכלללל. צדיק יסוד עולם, לא רב ולא מתוכח עם אף אחד. והמטורף הזה הרשע המתועב הזה רב כבר עם חצי כולל על כלום, כל פעם בא מבחוץ עם שיגעון אחר. רק ש - ישי הקדוש הזה כל היום וכל הלילה בכולל (באישור אשתו שתחיה) לכן הוא מצא לו עם מי לריב, חלאה, לקח את אחד
א.א.א
ראשי הכוללים ומנהלים המוסדות והגבאים, צריכים להיות תקיפים ולגלות אפס סובלנות לטיפוסים אלימים, מעורערים ושאינם. לא להסס להתלונן במשטרה נגד אלימים בדיבור ובמעשה במרחב הציבורי.
אברך
מאה אחוז , דעת תורה באמת !!
שמעון
5
מזעזעזעזעזעזעזע
יוסי
4
כלל ידוע הוא שעם אדם שאינו מוכר או תמהוני אסור להתווכח וצריך לשמור מרחק . הגיע הזמן שנכיר בטיבעם של אנשים.
משה קליינר
מי אמר לך שהמנוח התוכח איתו?
אערא
3
כל הגינות בבני ברק מלאות ילדים...... מצאו כבר את המפגע????
מצאו אותו כבר????

