נבדק ושוחרר

נפגע בתאונה: הרב הראשי לישראל נפצע הבוקר ופונה לבית החולים

הרב הראשי לישראל הרה"ג קלמן מאיר בר עבר הבוקר תאונת דרכים קלה בשובו מתפילת שחרית • נבדק בבית החולים ושוחרר ללא ממצאים חריגים (חרדים)

הרה"ר הגר"ק בר בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל)

הרב הראשי לישראל הרה"ג קלמן מאיר בר עבר הבוקר (שלישי) קלה בעת ששב מתפילת שחרית לביתו. הרב נבדק בבית החולים ושוחרר לאחר זמן קצר ללא ממצאים חריגים, ברוך ה' על הנס.

על פי הנמסר, התאונה התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הרב הראשי היה בדרכו חזרה מתפילת שחרית. מדובר בתאונה קלה שלא גרמה לפציעות משמעותיות, אך הרב הועבר לבדיקה בבית החולים כמקובל במקרים כאלה.

הבדיקות הרפואיות שבוצעו בבית החולים לא העלו ממצאים חריגים, והרב הראשי שוחרר לביתו לאחר זמן קצר. בסביבתו של הרב הודו להקב"ה על הנס ועל כך שהאירוע הסתיים ללא נזק.

הרב קלמן בר (בן 68) נבחר בשנה שעברה לכהן כבוד כרב הראשי לישראל, לאחר שנים רבות בהן כיהן בתפקיד רב העיר נתניה, לרב יש פינה קבועה של פרשת השבוע באתר כיכר השבת מזה שנים.

מעניין אולי זה היה שוב פעם נהג דרייבר
דוד
יש לו נהג רכב מטעם המדינה
