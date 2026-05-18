השוטרים היו בהלם: החשוד "נמוך הקומה" נתפס עם האוכל בפה

שוטרים במחוז אלברטה שבקנדה הוזעקו לטפל בדיווח חריג על "גניבה של מוצרי ברביקיו", אך כשהגיעו למקום נדהמו לגלות כי החשוד הוא שועל אדום שנמלט עם פה מלא בנקניקיות.
לפי הודעת המשטרה, השוטרים הוזעקו בעקבות דיווח על חשוד "בעל שיער אדום, נמוך קומה ולבוש במעיל עבה". לאחר חיפוש קצר הצליחו השוטרים לאתר את "החשוד" כשהוא מנסה להסתיר את הראיות בקרבת מקום.
בהודעת המשטרה נכתב: "לאחר חקירה קצרה, החשוד אותר כשהוא מנסה להסתיר את הראיות בסמוך". לצד ההודעה פורסמה תמונה של השועל כשהוא מחזיק בפיו כמה נקניקיות שגנב.
לסיום התבדחו השוטרים וכתבו: "החשוד שוחרר ללא תנאים – ועם בטן מלאה".
