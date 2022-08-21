במהלך מקצה המוקדמות של ה-Dutch GP בזנדוורת, הפך רגע אחד לבלתי נשכח: שועל שפרץ לפתע למסלול וגרם לשארל לקלר לעצור נשימה כשהופיע בדיוק מול מכונית הפרארי שלו | האירוע הלא צפוי הסעיר את הקהל, הוסיף מתח ועורר גלים ברשתות החברתיות - עד כדי כך שגנב את הפוקוס מהמאבק הספורטיבי המותח בין נהגי המירוץ (מעניין)
אחרי 15 שנים ללא גורים בחצר שועלי הפנק, פני, נקבה צעירה בת ארבע, המליטה שני גורים בריאים. פני ובן זוגה חפרו מחילות רבות בחצר כדי להציפן בהן את הגורים שיוולדו, אך לבסוף פני המליטה את הגורים בתוך כד שהונח בחצר (מענין)
על שועל רעב שרצה להיכנס לבית הכרם, הדיאטה הקפדנית, הסעודה והאכזבה הבלתי נמנעת. וגם: מה בין המשל המרתק לפרשת השבוע? מקבלים את השבת עם מאמר מרתק ומסר מפעים לצידו: טלו מהכרמים את האשכולות הרבים, והעבירו את הסחורה אל מעבר לגדר. כך גם אחרי שיוצאים מהתחום, אפשר להמשיך ולהנות מהפירות