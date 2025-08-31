רגע מסמר שיער: שועל מול מכונית פרארי במסלול

במהלך מקצה ה-Q2 של המרוץ היוקרתי – ה-Dutch Grand Prix – שהתקיים במסלול זנדוורת, התרחש רגע מפתיע במיוחד: שועל זינק לפתע אל תוך המסלול והותיר את כל הנוכחים - שופטי המרוץ, הצוותים והקהל - פעורי פה.

מי שזיהה ראשון את האורח הבלתי צפוי היה נהג המירוצים שארל לקלר, שנהג באותה עת במכונית הפרארי שלו. בקור רוח אופייני הוא דיווח בקשר הקבוצתי: “There was a fox, entry of Turn 10. I think he’s taking the exit road though”. בתרגום חופשי: “היה שועל בכניסה לפנייה 10, נראה שהוא ממשיך ליציאה”. דבריו המחויכים שידרו שליטה מלאה - גם ברגע כה לא צפוי.

השועל חצה את המסלול שניות ספורות לפני שמכוניתו של לקלר חלפה במקום, אך למרבה המזל הצליח להימלט בבטחה - כשהוא וגם הנהג יוצאים ללא פגע.

האירוע החריג הפך במהרה לשיחת היום ברשתות החברתיות: סרטונים, בדיחות וקריאות עידוד לשועל הצבעוני זרמו מכל עבר. מעבר לצד המשעשע, הוא גם שימש תזכורת חשובה לכך שבעולם המהיר והמתוכנן של פורמולה 1, תמיד צריך להיות מוכנים להפתעות - אפילו לביקור של חיית בר באמצע המסלול.