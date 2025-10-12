צפו בכתבה המלאה ( צילום: כיכר השבת )

בלב הרי האנדים, בעיר ברילוצ'ה שבדרום ארגנטינה, חי ופועל הרב בועז קליין, שליח חב"ד שמביא יהדות, חום ואור למקום שרבים מכנים "קצה העולם". בראיון מיוחד ליוסי סרגובסקי הוא חושף את סיפור השליחות, הקשיים שבשטח, וגם את רגעי ההתרגשות שמלווים אותו ואת רעייתו מדי יום.

"ברילוצ'ה זו עיר יפהפייה, אבל גם מאתגרת מאוד," מספר הרב קליין. "נופים מרהיבים של הרים, אגמים וקרחונים, אבל גם קור מקפיא, מרחקים עצומים ובדידות רוחנית. זה מקום שמושך הרבה ישראלים אחרי צבא, וגם משפחות יהודיות מקומיות, ודווקא שם - בין ההרים - יש צמא גדול למשמעות ולשייכות". לדבריו, בית חב"ד בברילוצ'ה הוא הרבה יותר ממבנה - הוא נקודת אור. "יש לנו בית כנסת, מטבח כשר, וגם מקום מפגש חם לכל מי שמגיע. אנשים נכנסים לפעמים רק לשתות תה חם, ומוצאים את עצמם יושבים לשיחה על החיים, על אמונה, על זהות. הכול מתחיל מקרבה פשוטה".

הרב קליין מתאר כיצד גם פעולות יומיומיות הופכות לשליחות של ממש: "להביא תפילין למטייל ששכח, לבשל לשבת כשאין מצרכים זמינים, או לנסוע כמה שעות כדי להגיע ליהודי אחד שצריך עידוד. אלה לא דברים גדולים בעיני העולם, אבל הם גדולים מאוד בעיני שמים".

עם השנים, המקום הפך למוקד של חיבור וקהילתיות. "אנחנו מארגנים סעודות שבת מרגשות, לפעמים עם עשרות צעירים ישראלים סביב השולחן. שרים יחד 'שלום עליכם' ו'אדיר הוא', וברגע הזה כולם מרגישים בבית. יש בזה משהו עוצמתי מאוד - תחושת אחדות אמיתית".

הרב קליין משתף שגם אחרי שנים של שליחות, כל סיפור נוגע בו מחדש. "לפעמים מגיע בחור שאומר לי: 'הרב, אני כבר לא מניח תפילין מאז הצבא', ואז פתאום הוא מבקש להניח כאן, בברילוצ'ה. לראות את הרגע הזה, את החיבור - זו זכות שלא נמדדת במילים".

כששואלים אותו מה נותן לו את הכוח להמשיך בתנאים לא פשוטים, הוא עונה בפשטות: "אנחנו לא מרגישים לבד. אנחנו חלק ממשפחה ענקית של שליחים ושל עם אחד. הקור, המרחק - כל זה מתגמד מול הזכות להיות כאן ולראות נשמות מתעוררות".

קהילת חב"ד המקומית הפכה עם השנים לעוגן חשוב גם עבור יהודים מקומיים. בחגים נערכות תפילות מלאות חיים, ובסוכות ובפסח מתקבצים עשרות לשמוח יחד. "יש רגעים שאתה מסתכל סביב ורואה אנשים מכל קצוות העולם, וכולם שרים 'לשנה הבאה בירושלים' - אז אתה מבין כמה גדולה השליחות הזאת", הוא אומר בחיוך.

הרב קליין מסכם את דרכו במילים שמייצגות היטב את רוח השליחות: "אנחנו כאן כדי להזכיר לכל יהודי - גם אם הוא נמצא בקצה הדרומי של העולם - שיש לו שורשים, יש לו עם, ויש לו בית חם שמחכה לו תמיד".

