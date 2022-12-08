הרב בועז קליין, שליח חב"ד בברילוצ'ה שבדרום ארגנטינה, חושף את סודות השליחות בקצה העולם - מטיילים ישראלים שמוצאים בית וחיבור יהודי, הקהילה המקומית שזוכה לאור, והגילוי המרגש של יהודי בן מאה שהניח לראשונה תפילין | צפו בראיון המלא
מומחים הציעו לדלל, אבל הרב בועז קליין ורעייתו הרבנית פראדי, שליחי חב"ד בנקודה היהודית הכי דרומית בעולם, התעקשו, קיבלו ברכה וחזו בנס; השבוע התקיימה ברית המילה לתינוק הראשון • בשיחה חשופה הוא מספר על ההתמודדות והדרך הארוכה, ועל הרגע שבו הבין שהמשפחה שלו הוכפלה • וגם: סיפורה המרגש של שליחות ביזארית בעיר התיירות של ארגנטינה (חרדים בעולם)