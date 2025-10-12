כיכר השבת
שעה וחצי של עונג | תיעוד

אמת מה נהדר מראה כהן: סיקור ה'ריתחא דאורייתא' של ראש ישיבת סלבודקא

הגר"ד לנדו אירח בחול המועד סוכות תשפ"ו, בסוכתו את גדולי ראשי הישיבות לשיח תורני מיוחד ששודר לרבבות צופים | 'כיכר השבת' העביר בשידור חי את המעמד המיוחד וכעת הגיע עידן הסיכום לאירוע במרגש (חדשות חרדים)

ראש הישיבה ב'ריתחא דאורייתא' | תיעוד מפעים (צילום: נתי אלבר)

ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, ערך ביום הראשון של חול המועד סוכות, מעמד מיוחד בסוכתו, עם גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, דיינים ורבני קהילות, שם דנו במשך שעה וחצי בהלכה ובאגדה בסוגיות החריפות שבש"ס. המעמד אף הועבר בזמן אמת בשידור חי כאן ב'כיכר השבת'.

הרבנים הגאונים, ובהם ראשי ישיבות פוניבז', מיר, ארחות תורה, אור ישראל, סלבודקא, בית מדרש עליון, כתר תורה ועוד, התאספו בסוכתו של ראש הישיבה ברחוב הרב שר 15 כשסביב ביתו התקבצו רבבות רבבות של צורבים צעירים ומבוגרים מכל שכבות הציבור החרדי שהגיעו יחד לראות את חיבת התורה ולשמוע את הדיונים שעסקו בענייני דיומא.

המעמד המיוחד היה בצורה כזו שאחד שואל וכולם מנסים לתרץ, כאשר ראש הישיבה מתבל את דבריו בניחוח מיוחד עם סיפורים מרתקים ומעניינים ממרחבי הש"ס ומהדורות הקודמים בניחוחות פולין וליטא.

בסיום הכינוס המיוחד בסוכה שהורחבה לרגל המעמד, יצא ראש הישיבה לרחבה שליד ביתו. ועל במה שהוצבה במקום נשא ונתן בדברי תורה והלכות החג עם הרבבות שהתאספו במקום.

הקהל התרגש ורקד במשך שעות ארוכות "לאורו נסע ונלך". בשלב מסוים הציג ראש הישיבה בפני הרבבות שתי שאלות קצרות וביקש שיהרהרו אחרי זה על הדברים בביתם ויחזירו לו את תשובותיהם. לאחר מכן עודד את בחורי הישיבות באמרו שאף אחד לא יוכל לפגוע בלומדי התורה.

ראש הישיבה ב'ריתחא דאורייתא' | תיעוד מפעים (צילום: דניאל נפוסי)
תוכן שאסור לפספס:

