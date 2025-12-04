כשנישואיה של חלי אלכמיסטר בפרק א' הסתיימו, קרה משהו שהפתיע אותה: "קיבלתי מאות טלפונים מאנשים שניסו לשכנע אותי לא לעשות את הצעד הזה. אנשים שלא הכירו אותי אפילו, החליטו שהם יודעים יותר טוב ממני והם ישכנעו אותי", היא מספרת בשיחה עם הגאון הרב גיא אלאלוף. "זה היה כאילו - את לא יודעת מה טוב לך".

צעד זה של נישואים בפרק ב' גרמו לחלי, בת הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ונכדת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, לחשיבה מחודשת. היום היא מעבירה קורסים לנשים בנושאי הכנה לפרק ב' ויציאה ממצבי מצוקה, ומשתפת מניסיונה האישי בשיחות פתוחות.

"אני מבחינה בין מה שמגיע מהתורה לבין מה שמגיע מתרבות חברתית שוביניסטית", חלי מסבירה. "יש הבדל בין יסודות תורניים לבין מנהגים חברתיים. אני מתמודדת בהרצאות שלי עם אמירות כמו 'אישה כשרה עושה רצון בעלה', והברכה 'שלא עשני אישה'".

הרב אלאלוף מביע דעה שחרדיות ויהדות הם לא דבר אחד: "אסור בשום פנים ואופן לחשוב שהחרדיות והיהדות הם דבר אחד. לא בגלל שהחרדים חס ושלום הם לא יהודים טובים - הם יהודים מעולים, אולי אפילו הטובים ביותר. אבל כמו כל חברה, גם החברה החרדית יש היסטוריה, התפתחה איכשהו. החרדיות היא תופעה חברתית, ותופעה חברתית אף פעם היא לא 100% על התורה".

אחד הנושאים שמעסיקים את חלי הוא מחיקת נשים מפרסומים חרדיים. "ילדה שגדלה במקום שמוחקים נשים מקבלת מסר שהיא שקופה", היא אומרת. "היא מקבלת את המסר, גם אם זה לא מסר מודע, שהיא שקופה, שהיא צריכה להיות שקופה, שהמקום הנכון שלה הוא להיות בשקט בצד. זה מסר בעיניי לא טוב".

הרב אלאלוף מצטרף: "אם זה מגיע למקום שאתה אומר - 'רגע, אסור שגבר יראה תמונה של ילדה מצוירת' - אז זה גם יוצר משהו לא בריא בנפש".

בנושא צניעות, חלי אומרת: "צניעות צריכה להיות הרגשה פנימית ולא כללים נוקשים. אישה אמורה להרגיש את הצניעות שלה ולדעת מה מתאים לה ומה לא מתאים לה". היא מזכירה את נושא ה"דנייר" בגרביונים: "זה כל כך הזוי להגדיר צניעות במספרים. לספור עד כללים מסוימים - ובוא נוציא את עיקרי התורה שלנו את הדנייר הזה, את המספרים וכדומה, זה לא תורם הרבה".

חלי לא מזדהה עם פמיניזם רדיקלי. היא מתייחסת לנשים שאומרות - "תשמעו חברות יקרות: הרגילו אותנו לחשוב שזה קדוש, שהגבר הוא ראש הבית, אבל ההלכה נכתבה על ידי גברים ולכן היא נגדנו". טענות כאלה הן שגויות, אומרת חלי: "נשים חזקות יותר בצד הרוחני והרגשי מטבען. האישה לא שוכחת את השם אף פעם. זה נמצא אצלה. כל הקטע הרגשי הוא מאוד מאוד חזק אצלה. זה חוזק שלה".

בדיון על זוגיות, חלי חולקת תובנה חשובה: "נתינה מולידה אהבה - זה נכון לגברים. אבל אם אישה תיתן ותיתן ותיתן לבעלה, זה לא יגרום לאהבה בסוף. אישה שנותנת ונותנת ונותנת לבעלה, היא בעצם עלולה למחוק את עצמה, ויקרה שם ההפך מאהבה".

היא מוסיפה: "ספרי המוסר נכתבו לגברים ולא לנשים. כל הוויתור, נתינה - זה בכלל לא נועד לנשים. חד משמעית". חלי גם מדברת על אופן הפרנסה מאת האישה: "לעודד את כל החברה ללכת על מודל כזה, אני מסכימה שזה לא בריא".

היא מדגישה: "אין שום מניעה שהאישה תרוויח יותר או שהיא תעבוד. אין את המניעה הזאת. זה בכלל לא אמור להיות מעמדות - מי מרוויח יותר ומי יודע יותר. זה לא אמור להיות בכלל ככה. זה אמור להיות הנותן והמקבלת".

אחרי שסיימה פרק א' בחיי המשפחה, חלי עשתה משהו יוצא דופן: התחתנה בפרק ב' עם אשכנזי חסיד בעלזא.

"זה שבירה של כל הכללים המקובלים", כך היא מתארת. "תמיד הייתי קצת, פחות הבנתי את הקווים. יש באמת את הקווים האלה שכל חרדי יודע שאשכנזי מתחתן עם אשכנזי - אני אף פעם לא הבנתי את הכללים האלה".

בסיכום השיחה, חלי מעבירה מסר לנשים חרדיות צעירות: "תלמדו הרבה, תתפתחו, אל תעצרו את עצמכם. תדעו לכם שהעולם מחכה לכם. יש לכם מלא מה לתרום לתורה, ליהדות, לעם ישראל. תפתחו את עצמכם עד הסוף אל תתנו לאף אחד לקצץ אתכם".

