המעצר בבית ג'ן שהתפתח להיתקלות ( צילום: דובר צה"ל )

אף אחד לא צפה את הדרמה שהתרחשה בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר. בפעילות שגרתית, כוח צה"ל נכנס לפעילות בכפר הסורי בית ג'ן, כ-11 קילומטרים משטח ישראל, לתוך בית שבו שהו המבוקשים - ועצר אותם כשהם במיטותיהם.

אלא שפתאום, ובמארב מתוכנן, אחד ההאמרים של הלוחמים, שביצע חסימה עבור הכוח, נורה בידי חמושים שהסתתרו על גג של מבנה סמוך. שישה לוחמי צה"ל נפצעו, 3 מהם במצב קשה. >> למגזין המלא - לחצו כאן לוחמי יחידה 669 נחתו בשטח, ותחת חיפוי אווירי של מסוקי קרב של חיל האוויר העניקו טיפול לפצועים, ופינו אותם לבתי החולים בישראל. הכוח המשיך במקביל בהסתערות על המחבלים, ותוך סיוע של ירי טנקים - הרג את רוב המחבלים. בכלי התקשורת הסורים דווח על 14 הרוגים.

רגעי ההתקלות בסוריה ( צילום: דובר צה"ל )

בעקבות ההסתבכות, מפקד הפלוגה נכנס לשטח בעצמו כדי לחלץ אותם תחת אש. במהלך החילוץ, המ"פ בעצמו נפצע מאש המחבלים והלוחמים שלו חילצו אותו אחורה, בסיוע של חיפוי אווירי.

בסוף המבצע, שלושת המבוקשים הובאו לארץ להמשך חקירה, 14 מחבלים חסלו וכל הפצועים הספיקו בסופו של דבר להגיע בזמן לבתי החולים.

מי שעומד מאחורי הפגיעה בחיילי צה"ל הוא ארגון הטרור הלבנוני אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה. ארגון טרור שצמח מתוך תנועה לבנונית סונית שהוקמה כשלוחה של האחים המוסלמים בלבנון, והוא נחשב כזרוע של חמאס.

כרזה של ארגון הטרור ( צילום: רשתות ערביות )

ארגון הטרור אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה

אל-ג’מאעה אל-אסלאמיה בלבנון, הוא שמה של שלוחת תנועת האחים המוסלמים בלבנון. זאת בניגוד לאל-ג’מאעה אל-אסלאמיה בדרום מזרח אסיה, שהוא ארגון טרור אסלאמי המסונף לרשת הטרור העולמית אל-קאעידה. בתרגום לעברית, מדובר ב’קבוצה האסלאמית’ של לבנון.

התנועה הוקמה עוד בשנות החמישים, כחלק ממהלך של האחים המוסלמים להפיץ את רעיונותיהם, הקוראים לשילוב מלא של האסלאם במוסדות המדינה הערבית ולטיהור מ"השפעות זרות". חלק ממייסדיה היו גולים של האחים המוסלמים שברחו ממדינות כמו סוריה ומצרים, שהתייחסו לתנועה ביד ברזל ועצרו רבים מאנשיה.

במהלך מלחמת לבנון הראשונה, הוקמה הזרוע הצבאית של התנועה, המכונה “כוחות אלפג’ר”, ומאז היא משתתפת בלחימה מול ישראל מעת לעת. התנועה מצויה באזורים הסוניים של לבנון, כאשר אחד ממעוזיה המרכזיים היא העיר צידון.

הארגון משתף פעולה עם חמאס בלבנון ובסוריה ועם חיזבאללה בלבנון וכמו כן, מחזיק באתרים צבאיים בדרום לבנון ובתשתיות טרור בגבול סוריה לבנון ובאזור בית ג׳ן, הנמצא כ-7 ק״מ מהגבול, בגזרה הצפונית של רמת הגולן.

התנועה מוערכת בכ-1000 פעילים, המחולקים לשני כוחות משנה. כוח משנה אחד, בראשות חאלד בדיה, מיקם את פעילותו המרכזית בצידון (עיר הולדתו של בדיה), טריפולי ועאכר. כוח המשנה השני, בראשות טאלה אל-חאג'ר, פועל באזורי הסוני לאורך חוף הים, הרי הלבנון והבקאע.

לחמאס יש השפעה מופרזת על אל-ג'מעה אל-אסלאמיה, ורבים מפעיליה מקבלים קצבה דרך רשתות הצדקה והארגונים ההומניטריים של חמאס ברחבי לבנון. לא במקרה משרדי התנועה ממוקמים באותו בניין בו שוכן מטה חמאס בלבנון. "מרכז עראף", הוא בניין בן שש קומות הממוקם בחלקה הצפוני של צידון.

אל-ג'מעה אל-אסלאמיה מייצגת חלק ניכר מהסונים בלבנון והיא התנועה הסונית השנייה בגודלה אחרי תנועת העתיד, בראשות סעד חרירי. נוכחותה בולטת במיוחד במהלך עצרות דתיות ופוליטיות, כמו גם ביישוב סכסוכים עדתיים בתוך לבנון.

סמל הארגון ( צילום: רשתות ערביות )

הפעילות נגד ישראל

הארגון מחזיק אמל"ח, פועל לגיוס ואיתור מחבלים, ומהווה שחקן משמעותי במערכה הצפונית. אחת הסיבות שבגללן הוא נחשב לאיום - העובדה שהוא במהלך המלחמה פעל כגוף עצמאי במהלך המלחמה.

מזכ"ל הארגון, מוחמד טקוש, אמר בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הקטארי באוקטובר 2023 כי "כוחות אל-פג'ר הם אגף ההתנגדות של אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה מאז 1982". לדבריו, הוא נשאר פעיל לאורך כל תקופת מלחמת לבנון הראשונה ובשנת 2000 הוא סייע לחיזבאללה בלחימה נגד ישראל.

טקוש ציין כי אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה קידם פעולות נגד ישראל גם במלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, כאשר בצל המערכה הנוכחית - הם החליטו לחדש את פעילות הארגון. "הרקטות ששוגרו לאחרונה הן חלק מהתגובה להתקפות של ישראל נגד עמנו וכפרינו, ובמסגרת התמיכה בעמנו בעזה - לאשר שהם לא לבד המערכה הזו", הוסיף מזכ"ל הארגון.

בראיון לאל-אחבאר הנחשב לשופר החיזבאללה אמר טקוש כי "חיזבאללה, ג'מעה איסלאמיה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי או כל פלג לבנוני או פלסטיני, מסיחים כרגע את דעתה של ישראל, כדי שתישאר ערנית ותגייס כשליש מצבאה בגזרה הצפונית, במקום לתת לה מנוחה".

הוא לא חשף את היכולות הצבאיות של הארגון, אך אמר שהכוחות מחזיקים ב"נשק צנוע", וכי הם "מפתחים את עצמם". הוא סיפר על קשרים עם איראן "סביב ההתנגדות", אך הבהיר כי הם פועלים כקבוצה עצמאית.

באוקטובר 2023, אל-ג’מאעה אל-אסלאמיה הודיעו כי שיגרו לראשונה רקטות לעבר ישראל. הארגון האסלאמי פרסם נטילת אחריות רשמית בה הודיע פעילי הזרוע הצבאית שלו, "כוחות אלפג’ר", שיגרו רקטות לעבר קריית שמונה בשני מטחים שונים. בהודעה נכתב כי הפעולה התבצעה בתגובה להפצצה הישראלית על כפרים בדרום לבנון, ו"כתמיכה בעמנו בעזה, שם האויב מבצע נגדם רצח עם שנמשך כבר תשעים יום".

הארגון האסלאמי הבטיח להמשיך בפעולותיו במה שתיאר כ"הבטחה להגיב כראוי גם כנגד ההתנקשות האכזרית במנהיגי התנגדות ובמוג’אהדין".

בינואר 2024 עצר המודיעין הצבאי הלבנוני חוליה שתכננה להעביר אספקה לרצועת עזה דרך הים ולבצע פעולות צבאיות נגד ישראל בחיפה. כשהחוליה נעצרה, חבריה טענו כי הם שייכים לחיזבאללה, אך ארגון הטרור הכחיש - והתברר כי הם שייכים לג'מעה איסלאמיה. הם הוחזקו במעצר חודש ושוחררו אחרי שהתחייבו לא לבצע פעולה דומה בלי תיאום עם "הצבא או ההתנגדות".

מזכ"ל הארגון, מוחמד טקוש ( צילום: רשתות ערביות )

ישראל מחסלת

בחיסול של סאלח אל-עארורי בינואר 2024 בביירות נהרגו שני פעילי הארגון, מחמוד זכי שאהין ומוחמד בשאשה. על פי הארגון, שאהין היה מפקד בתנועה.

ב-27 במרץ 2024 תקף חיל האוויר הישראלי מבנה בעיירה אל-הבאריה שבדרום לבנון, שבו שהו שבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של הארגון, אשר חוסלו בתקיפה. אחד מהם היה בכיר בארגון, והיה אחראי לקידום פיגועים וירי רקטות לעבר ישראל. מספר ימים לאחר מכן הגיעו משלחת איראנית ומשלחת של חיזבאללה, שתיהן שיעיות, לביקור תנחומים אצל מזכ"ל הארגון מוחמד טקוש.

בנוסף, באפריל 2024 חיסל חיל האוויר את מוסעב ח'לף, בכיר בארגון, שהוביל פעילויות נגד ישראל. כעבור חודש חוסל בכיר נוסף בארגון בשם שרחביל עלי א-סייד כתוצאה מתקיפה של צה"ל בגבול לבנון–סוריה.

ביולי 2024 נהרג מוחמד חאמד ג'בארה, מפקד בכיר בארגון, מהכפר קרעון, בתקיפת כטב"מ ישראלי על רכב בכפר ע'זה שבבקעת הלבנון.

במקביל, אל אח'באר הלבנוני פרסם בשנה שעברה ממקורותיו, כי ארה"ב וישראל מנסות לחדור לארגון בלבנון ובמיוחד ל"כוחות פג'ר" וכי מתבצע מעקב אחר גורמי הארגון בגלל הקשרים שלהם עם חמאס וחיזבאללה.

עוד פורסם כי המודיעין האמריקני אף ניסה לתקשר עם חבר מהארגון ולפתות אותו עם חמישה מיליון דולר - בתמורה למידע על בכיר חמאס סאלח אל-עארורי, בטרם חוסל.

מזכ"ל הארגון, מוחמד טקוש (בחליפה אפורה) נפגש עם נסראללה שר"י ( צילום: רשתות ערביות )

אחרי חיסול בכיר חמאס סאלח אל-עארורי בדאחיה בביירות בחודש ינואר 2024, אמר סגן ראש הלשכה המדינית של אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה, בסאם חמוד: "אנחנו וחמאס - שני צדדים של אותו המטבע בהתמודדות עם האויב הציוני. ממשיכים בדרך ההתנגדות, הפשע לא הרתיע אותנו. מות השהידים זו הדרך שבחרנו כדי לקדם את דבר האל ולשחרר את המולדת".

שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, אֶלָּא שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.