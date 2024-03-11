פשיטה לילית של כוחות צה"ל בכפר בדרום סוריה הפכה באחת לזירת קרב מדממת, לאחר שחברי ארגון טרור מקומי הכינו מארב קטלני לכוחות | ארגון הטרור הלבנוני פועל נגד ישראל כבר משנות ה-80, ובמלחמת חרבות ברזל העצים את פעילותו העוינת נגד ישראל | פרופיל מיוחד לארגון הקיקיוני הפועל בלבנון וסוריה שהצליח לפגוע בחיילי צה"ל (מגזין)
לפני תקופה לא ארוכה, תוך כדי המלחמה, העם בישראל שמח לאחר שנודע דבר חיסולו של מספר 4 בחמאס, כעת רה"מ נתניהו מפרסם סרטון, בו הוא נוטל אחריות ישראלית על החיסול ברובע הדאחייה בלבנון | בסרטון שפורסם ניתן להבין, כי לישראל יש קשר גם לחיסול של מספר 3 בחמאס, מרואן עיסא | צפו (חדשות מלחמה)
אחרי שכתב ברשתות החברתיות, כי ישראל עומדת מאחורי חיסולו של בכיר חמאס בלבנון, הבוקר אומר ח"כ דנון: "זה לא לעניין לשחק בנדמה לי, לא שכחנו את הטבח וכל ראשי החמאס הם בני מוות. אנחנו צריכים להגיד בכל מקום לראשי חמאס אתם בני מוות" (חדשות)