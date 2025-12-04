תמונות מתוך הכתבה ( צילום: shutterstock, רשתות חברתיות ודוברות שב"ס )

במקרים נדירים זוכות חברות ברחבי העולם לפרסום אותנטי מהשטח - כשרגעים אקראיים מוכיחים את טיב המוצר שברשותם, מבלי שיצטרכו להוציא אפילו שקל אחד.

הדוב שעשה סלפי ( צילום: הדוב )

סיפור הסלפי לא הסתיים שם. דוב נוסף הגיע לבריכה כארבע שעות לאחר מכן, הרים את המצלמה, הפעיל אותה וצילם כמה שניות נוספות, עד שהסוללה אזלה שוב. סקוט ציין כי הצילומים האחרונים נוצרו לחלוטין על ידי הדובים במקרה, ללא כל התערבות שלו, ולכן לטענתו אין לו זכויות יוצרים על אותם קטעים והם זמינים לציבור.

לאחר שהתקרית הוויראלית התפרסמה זכו גו פרו לפרסומת חינם לגבי איכות המצלמה שלהם, שהצליחה לשרוד בשלום את הלעיסות של הדובים והשהות הארוכה מתחת למים.

חברת שטראוס הישראלית יכולה להודות במקרה אחר שאירע בשנת 2017 לשר לביטחון פנים לשעבר, גלעד ארדן, שפרסם תיעוד יוצא דופן מתאו של אחד ממנהיגי פת"ח, מרוואן ברגותי. ברגותי נראה שובר בסתר את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים עם חטיף השוקולד 'טורטית'.

ברגותי אוכל את הטורטית ( דוברות שב"ס )

בעקבות הסרטון, פרסמה "הוועדה הלאומית למען השביתה" הכחשה גורפת, בה היא טוענת כי התקשורת הישראלית מנהלת מלחמת הסברה בשובתים באמצעות הפצת דיווחים כוזבים. בעוד שהוויכוח על השביתה נמשך, טורטית הייתה המנצחת הברורה.

בדיקה מהירה ב-google trends הראתה קפיצה ברורה במספר האזכורים של המותג המיתולוגי. מוכרים במספר פיצוציות בתל אביב דיווחו על עלייה בקניות של טורטית, וחלקם גם מיהרו להזמין משלוח נוסף כדי לא להפסיד את הבאזז.

• • •

חברת אפל קיבלה השנה באופן לא מתוכנן את אחת הפרסומות הטובות שיכלה לבקש – והכל בזכות צנחן חובב מבריטניה. קייסי פליי, מהנדס בן 37 מדבון, צנח מגובה של יותר מ-4,200 מטרים, מבלי לשים לב שהכיס הקדמי של חליפת הצניחה שלו היה פתוח. התוצאה? האייפון שלו נפל אל הקרקע.

המהנדס הבריטי חיפש את המכשיר בכוחות עצמו, אך ללא הצלחה. בשלב מסוים הוא החליט להשתמש באפליקציית Find My iPhone כדי לנסות לאתר את המכשיר, מדגם אייפון 13 פרו מקס. למרבה הפלא, זה הצליח.

הטלפון שצנח ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

פליי מצא את הטלפון הנייד באמצע יער, במרחק של כ-6.4 ק"מ מהמקום שבו נחת. כשהגיע אל הנקודה, הוא ציפה למצוא את המכשיר מרוסק, או לכל הפחות עם נזקים כבדים. בן ה-37 גילה להפתעתו שהמכשיר יצא ללא פגע כלל ופעל כרגיל. למעשה, הוא תפקד אפילו טוב יותר מקודם.

תוך זמן קצר הסיפור של פליי סחף את הרשת, וחיזק עוד יותר את המוניטין של האייפון כמכשיר עמיד וחזק.

• • •

באירוע אחר, נסיכת ווילס קייט מידלטון, המכונה 'הדוכסית מקיימברידג'', הצליחה ליצור באזז עולמי סביב מעצב אופנה - ולגרום לכך ששמלה תימכר עד גמר המלאי תוך שעות ספורות.

האירוע התרחש בשנת 2011, כאשר הדוכסית נצפתה בפגישתה עם נשיא ארצות הברית דאז ברק אובמה ואשתו מישל בארמון בקינגהאם, כשהיא לבושה בשמלה של המותג הבריטי Reiss, שמלה בצבע קארמל עם שרוולים קצרים.

נסיכת ווילס קייט מידלטון. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

התמונות מהפגישה התפרסמו במהירות ברחבי הרשת, ומיד עוררו ביקוש עצום לשמלה המדוברת, עד כדי כך שהיא אזלה מהמלאי בתוך זמן קצר.

השמלה, אשר נקראת Shola ונמכרה במחיר של 340 דולר, גרמה לקריסת אתר האינטרנט של המותג Reiss עקב הביקוש החריג. גם כשחזר האתר לשידור קצר, הוא קרס שוב בתוך דקות ספורות, והסיטואציה עוררה תהודה משמעותית בתקשורת ובמדיה החברתית.