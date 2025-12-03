קבוצת חובבי ספורט אקסטרים מרוסיה ערכה משחק כדורגל בגובה של 1,800 מטר מעל פני הקרקע, על מגרש מרחף המחובר לכדור פורח.

המשחק, שנוהל על ידי ספורטאי האקסטרים הסובייטי סרגיי בויצ'וב, תועד בקטעי וידאו מרהיבים המציגים את השחקנים כשהם מעבירים את הכדור באוויר, כשמטוס קל מקיף את המקום ומצלם תמונות.

בויצ'וב שיתף את ההישג ברשתות החברתיות והביע גאווה בקבוצתו, תוך שהוא מתאר את המשחק כחגיגה של אומץ.

לדבריו, המשחק לא היה רק מבחן שיווי משקל ותיאום אלא גם מופע חזותי מרהיב, כאשר השחקנים נדרשו להעביר את הכדור בזהירות בין הכדורים התלויים, כשהם מחוברים בחגורות בטיחות ומצטיידים בציוד מגן.

המשחק שנערך בגובה כזה בעזרת כדור פורח שבר שיא עולמי ראשון מסוגו.