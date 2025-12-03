כיכר השבת
שיא עולמי

תיעוד מטורף: כך נראה משחק כדורגל על מגרש שמרחף בגובה עצום באוויר

קבוצת חובבי ספורט אקסטרים מרוסיה ערכה משחק כדורגל על מגרש מרחף המחובר לכדור פורח | המשחק תועד בקטעי וידאו מרהיבים המציגים את השחקנים כשהם מעבירים את הכדור באוויר (מעניין)

View post on Instagram
 

קבוצת חובבי ספורט אקסטרים מ ערכה משחק כדורגל בגובה של 1,800 מטר מעל פני הקרקע, על מגרש מרחף המחובר לכדור פורח.

המשחק, שנוהל על ידי ספורטאי האקסטרים הסובייטי סרגיי בויצ'וב, תועד בקטעי וידאו מרהיבים המציגים את השחקנים כשהם מעבירים את הכדור באוויר, כשמטוס קל מקיף את המקום ומצלם תמונות.

בויצ'וב שיתף את ההישג ברשתות החברתיות והביע גאווה בקבוצתו, תוך שהוא מתאר את המשחק כחגיגה של אומץ.

לדבריו, המשחק לא היה רק מבחן שיווי משקל ותיאום אלא גם מופע חזותי מרהיב, כאשר השחקנים נדרשו להעביר את הכדור בזהירות בין הכדורים התלויים, כשהם מחוברים בחגורות בטיחות ומצטיידים בציוד מגן.

המשחק שנערך בגובה כזה בעזרת כדור פורח שבר שיא עולמי ראשון מסוגו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר