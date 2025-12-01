כיכר השבת
חשש לדליפה מסוכנת

תיעוד: מכלית נפט טורקית שוקעת בים אל מול חופי אפריקה

הרשויות פועלות במרץ כדי למנוע דליפת נפט אפשרית לאחר שמים חדרו לחדר המנוע של מיכלית הנפט הטורקית Mersin, הנושאת דגל פנמה | המכלית ביקרה בחודש אוגוסט בנמל טמאן ברוסיה במצר קרץ' בים השחור | בשלב זה הנסיבות לטביעה עדיין אינן ברורות (בעולם)

המיכלית הטובעת לחופי סנגל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רשויות המדינה האפריקנית סנגל פועלות במרץ כדי למנוע דליפת נפט אפשרית לאחר שמים חדרו לחדר המנוע של מכלית הנפט הטורקית Mersin, הנושאת דגל פנמה, סמוך לחופי עיר הבירה דקר.

ברשת מציינים כי המכלית ביקרה בחודש אוגוסט בנמל טמאן ב במצר קרץ' בים השחור, אולם על פי המידע הגלוי לא מדובר בספינה השייכת לצי הרפאים של רוסיה. בשלב זה הנסיבות לטביעה עדיין אינן ברורות, למרות הניסיונות לקשור את טביעתה לפיצוץ בשתי המכליות הרוסיות בים השחור שאירע במקביל.

האירוע התרחש במהלך הלילה שבין 27 ל-28 בנובמבר, כאשר הספינה שידרה אות מצוקה שהוביל להפעלת גוררות וצוותים מיוחדים מהצי הסנגלי ומהרשות הימית. הרשויות לא מסרו פרטים נוספים על נסיבות התקלה, אך אישרו שכל אנשי הצוות חולצו בבטחה וללא נפגעים.

בהודעת רשות הנמל נמסר כי הצוותים פועלים לייצוב כלי השיט, למניעת דליפת פחמימנים ולצמצום הסיכונים הסביבתיים. בין הצעדים המיידים שננקטו: עצירת החדירה, העברת הדלק ממכלי המטען והצבת מחסום ימי נגד זיהום סביב הספינה כפעולה מונעת.

תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות מציגים את חלקה האחורי של הספינה קרוב לפני המים, כשהמדורים האחוריים מוצפים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

