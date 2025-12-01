אירוע מזעזע טלטל את גן החיות ארודה קמארה, בעיר החוף התיירותית ז'ואאו פסואה בברזיל. אדם שפרץ למתחם הלביאה נהרג בתקיפה אכזרית.

האירוע התרחש לאחר שאדם ביצע מעשה נועז וקטלני: הוא טיפס מעבר לקיר שגובהו כשישה מטרים, וחצה גדרות אבטחה בניסיון להיכנס למתחם. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הראו את האיש רץ מעל מעקה ומחליק מטה, ככל הנראה דרך עץ, אל תוך מתחם הלביאה.

בסמוך לזמן הפריצה, הלביאה נחה ליד בריכת מים. אך ברגע שהחיה הבחינה בו יורד מהעץ, היא רצה במהירות לעברו. האירוע הגיע לשיאו כאשר הפולש בחר להמשיך בירידה. על פי עדויות, הלביאה התנפלה עליו ברגע שרגליו נגעו בקרקע, משכה אותו מטה, והאיש נפצע אנושות.

כוחות חירום, כולל המשטרה הצבאית, הוזעקו למקום, אך מותו של האיש נקבע בזירה. על פי דיווחים, ייתכן שהאיש סבל מבעיות נפשיות.

בעקבות הטרגדיה, הגיבה מועצת העיר ז'ואאו פסואה בסגירה מיידית של הפארק. גן החיות הביע צער עמוק על התקרית ושלח תנחומים למשפחתו וחבריו של האיש. הפארק יישאר סגור עד להשלמת חקירת האירוע על ידי הרשויות המקומיות, ביניהן המכון למדעי משפט פורנזי של פאראיבה.

בתוך כך, דווח כי הלביאה, נמצאת תחת מעקב וטרינרי מתמשך עקב הלחץ שחוותה. הנהלת הפארק הדגישה כי הם מצרים על המקרה ומתחייבים לשקיפות ובטיחות המבקרים והחיות כאחד.