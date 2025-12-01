תיעוד בו נראה חייל צרפתי מביע אי נוחות מוזרה ובסופו של דבר עוזב את השורות במהלך נאום בשידור חי של נשיא צרפת עמנואל מקרון, נהיה ויראלי בצרפת.

במהלך הנאום דיבר הנשיא הצרפתי על הרחבת הכוחות המזוינים של המדינה, ברקע הודעתו על השקת גיוס על בסיס התנדבותי לצעירים בגילאי 18-19. מקרון שיבח את חוסנה של האומה ועמידותה אל מול איומים אפשריים.

החייל שעמד ממש מאחורי גבו של הנשיא יחד עם עשרות חיילים נוספים עשה פרצופים תמוהים למצלמה במשך דקות ארוכות, ונראה כמי שחווה התקף כלשהו. בסופו של דבר הוא פשוט עזב את הבמה מאחורי גבו של הנשיא - לעיני המצלמות.