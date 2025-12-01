כיכר השבת
לעיני המצלמות

תיעוד וויראלי בצרפת: חייל עשה פרצופים מוזרים מאחורי מקרון - ועזב במפתיע

תיעוד בו נראה חייל צרפתי מביע אי נוחות במהלך נאום של נשיא צרפת עמנואל מקרון, נהיה ויראלי בצרפת | מקרון שיבח את חוסנה של האומה ועמידותה אל מול איומים אפשריים, החייל עשה פרצופים מוזרים - ובסופו של דבר עזב את הבמה מאחורי גבו של הנשיא (בעולם)

4תגובות
החייל במהלך נאומו של הנשיא (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תיעוד בו נראה חייל צרפתי מביע אי נוחות מוזרה ובסופו של דבר עוזב את השורות במהלך נאום בשידור חי של נשיא צרפת עמנואל מקרון, נהיה ויראלי בצרפת.

במהלך הנאום דיבר הנשיא הצרפתי על הרחבת הכוחות המזוינים של המדינה, ברקע הודעתו על השקת גיוס על בסיס התנדבותי לצעירים בגילאי 18-19. מקרון שיבח את חוסנה של האומה ועמידותה אל מול איומים אפשריים.

החייל שעמד ממש מאחורי גבו של הנשיא יחד עם עשרות חיילים נוספים עשה פרצופים תמוהים למצלמה במשך דקות ארוכות, ונראה כמי שחווה התקף כלשהו. בסופו של דבר הוא פשוט עזב את הבמה מאחורי גבו של הנשיא - לעיני המצלמות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כנראה חייב שרותים...
אולי
3
נראה שהחייל זז בחוסר נוחות ונושם בכבדות. כנראה הרגיש לא טוב. אם זה מה שמשגע את צרפת - אשריהם
אחר כך
2
בטוח שהיה לו לשירותים. אולי אכל משהו מקולקל
שירותים
1
בסך הכל היה לו שלשול, מה החפירה. מקפיד על "בל תשקצו" כל הכבוד
אדיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר