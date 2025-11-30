פיקוד המערכות האוויריות והימיות של צבא ארצות הברית נוקט צעד דרמטי ומשמעותי בניסיונו להבטיח את חסינותן של שרשראות האספקה הקריטיות שלו ואת תוכניות הייצור הגדולות. זאת, על רקע איומי סייבר הולכים וגוברים המכוונים למערכות המוטסות הרגישות ביותר שלו. מהלך זה נועד לחזק את ההגנה על נכסים טכנולוגיים ומוצריים יקרי ערך, המהווים את ליבת הכוח האווירי והימי של הצי האמריקני.
בהמשך לכך, חתם הפיקוד על חוזה ענק המוערך ב-95 מיליון דולר עם חברת הגנה טכנולוגית, שתספק פלטפורמת ניהול סיכוני סייבר מתקדמת.
המטרה: מטוסי F-35 וכטמ"מים מתקדמים
המערכת החדשה תפקידה להגן על חלקי מערכות, רכיבים ותוכנות השייכים למערך האווירי-ימי של ארה"ב, ובכלל זה תוכניות פיתוח וייצור אסטרטגיות כדוגמת פרויקט מטוסי הקרב החמקנים F-35 או הכטמ"מ המתקדם MQ-25 STINGRAY.
גורמים המעורבים בפרויקט הסבירו כי שרשרת האספקות הצבאית היא מערכת רחבה ומורכבת, המקיפה אלפי ספקים וקבלני משנה הפרוסים ברחבי העולם. רק פרויקט מטוסי ה-F-35, לדוגמה, מבוסס על ספקים המספקים חלקים ורכיבים בשווי מיליארדי דולרים, וכל אחד מהם עלול להיות יעד פגיע וקל לתקיפת סייבר.
המערכת מבטיחה יכולות סריקה מקיפה ומעמיקה של פעילויות הספקים, יציבותם הפיננסית וביטחונם הטכנולוגי הכולל. היא נועדה לגלות ולזהות נקודות תורפה לחדירת תקיפות סייבר בזמן אמת, מבעוד מועד, לפני שהן מצליחות להתבצע ולגרום לנזקים מבצעיים חמורים.
התחייבות לגילוי מוקדם
גורמים בפיקוד האווירי-ימי הדגישו כי הצי האמריקני רואה חשיבות עליונה בניטור הדוק ומתמיד של הבסיס התעשייתי שלו ושל מוצריו, להגנה מרבית מפני איומי סייבר.
הפלטפורמה החדשה מתחייבת לגילוי סכנות סייבר בשלביהן המוקדמים, לפני שהן מספיקות להתממש, והיא תואמת את המדיניות העדכנית של משרד ההגנה האמריקני, הקוראת לצמצום התלות בתוכנות ובחומרות תוצרת חוץ, ומעודדת הבטחת ייצור אמריקני מקומי, כחלק מהמאמץ הלאומי לחיזוק הביטחון הטכנולוגי והתעשייתי.
