כיכר השבת
הגנה על סודות הייצור

95 מיליון דולר: הפנטגון בהשקעת ענק נגד איומי הסייבר על מטוסי ה-F-35

הכוחות האוויריים-ימיים של ארה"ב חתמו על חוזה ענק לאבטחת שרשרת האספקה הגלובלית שלהם; הפלטפורמה החדשה תסרוק אלפי ספקים כדי למנוע חדירה למערכות המוטסות הרגישות ביותר (בעולם, טכנולוגיה)

מטוס F-35 אמריקאי (צילום: אתר שאטרסטוק)

פיקוד המערכות האוויריות והימיות של צבא נוקט צעד דרמטי ומשמעותי בניסיונו להבטיח את חסינותן של שרשראות האספקה הקריטיות שלו ואת תוכניות הייצור הגדולות. זאת, על רקע איומי סייבר הולכים וגוברים המכוונים למערכות המוטסות הרגישות ביותר שלו. מהלך זה נועד לחזק את ההגנה על נכסים טכנולוגיים ומוצריים יקרי ערך, המהווים את ליבת הכוח האווירי והימי של הצי האמריקני.

בהמשך לכך, חתם הפיקוד על חוזה ענק המוערך ב-95 מיליון דולר עם חברת הגנה טכנולוגית, שתספק פלטפורמת ניהול סיכוני סייבר מתקדמת.

מטוס f35 (צילום: אתר צה"ל)

המטרה: מטוסי F-35 וכטמ"מים מתקדמים

המערכת החדשה תפקידה להגן על חלקי מערכות, רכיבים ותוכנות השייכים למערך האווירי-ימי של ארה"ב, ובכלל זה תוכניות פיתוח וייצור אסטרטגיות כדוגמת פרויקט מטוסי הקרב החמקנים F-35 או הכטמ"מ המתקדם MQ-25 STINGRAY.

גורמים המעורבים בפרויקט הסבירו כי שרשרת האספקות הצבאית היא מערכת רחבה ומורכבת, המקיפה אלפי ספקים וקבלני משנה הפרוסים ברחבי העולם. רק פרויקט מטוסי ה-F-35, לדוגמה, מבוסס על ספקים המספקים חלקים ורכיבים בשווי מיליארדי דולרים, וכל אחד מהם עלול להיות יעד פגיע וקל לתקיפת סייבר.

המערכת מבטיחה יכולות סריקה מקיפה ומעמיקה של פעילויות הספקים, יציבותם הפיננסית וביטחונם הטכנולוגי הכולל. היא נועדה לגלות ולזהות נקודות תורפה לחדירת תקיפות סייבר בזמן אמת, מבעוד מועד, לפני שהן מצליחות להתבצע ולגרום לנזקים מבצעיים חמורים.

התחייבות לגילוי מוקדם

גורמים בפיקוד האווירי-ימי הדגישו כי הצי האמריקני רואה חשיבות עליונה בניטור הדוק ומתמיד של הבסיס התעשייתי שלו ושל מוצריו, להגנה מרבית מפני איומי סייבר.

הפלטפורמה החדשה מתחייבת לגילוי סכנות סייבר בשלביהן המוקדמים, לפני שהן מספיקות להתממש, והיא תואמת את המדיניות העדכנית של משרד ההגנה האמריקני, הקוראת לצמצום התלות בתוכנות ובחומרות תוצרת חוץ, ומעודדת הבטחת ייצור אמריקני מקומי, כחלק מהמאמץ הלאומי לחיזוק הביטחון הטכנולוגי והתעשייתי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר