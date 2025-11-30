מטוס F-35 אמריקאי ( צילום: אתר שאטרסטוק )

פיקוד המערכות האוויריות והימיות של צבא ארצות הברית נוקט צעד דרמטי ומשמעותי בניסיונו להבטיח את חסינותן של שרשראות האספקה הקריטיות שלו ואת תוכניות הייצור הגדולות. זאת, על רקע איומי סייבר הולכים וגוברים המכוונים למערכות המוטסות הרגישות ביותר שלו. מהלך זה נועד לחזק את ההגנה על נכסים טכנולוגיים ומוצריים יקרי ערך, המהווים את ליבת הכוח האווירי והימי של הצי האמריקני.

בהמשך לכך, חתם הפיקוד על חוזה ענק המוערך ב-95 מיליון דולר עם חברת הגנה טכנולוגית, שתספק פלטפורמת ניהול סיכוני סייבר מתקדמת.

