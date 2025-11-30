ונצואלה מגיבה לאחר ההכרזה הדרמטית של טראמפ: "השמיים ייסגרו"

ונצואלה גינתה הצהרה דרמטית שנשא אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לפיה יש לראות את המרחב האווירי של המדינה כ"סגור", וטענה כי מדובר ב'איום קולוניאליסטי' הפוגע בריבונותה.

לפי בכירים בממשל, דבריו של טראמפ מנוגדים למשפט הבינלאומי ומהווים מעשה תוקפנות נוסף מצד וושינגטון. שר החוץ של ונצואלה כינה את פרסום הדברים "עוד מתקפה מופרכת, בלתי חוקית ולא מוצדקת נגד העם הוונצואלי", כך לפי דיווח של BBC.

מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו כי יש לראות את כל המרחב האווירי של ונצואלה כ"סגור לחלוטין". הוא פנה אל חברות תעופה, טייסים, מבריחי סמים וסוחרי בני אדם וביקש כי יימנעו מטיסה מעל המדינה, אך לא סיפק הסבר נוסף.

שבוע קודם לכן, הרשות הפדרלית לתעופה של ארצות הברית פרסמה אזהרה לחברות התעופה על "התדרדרות במצב הביטחוני" באזור. בעקבות האזהרה, מספר חברות תעופה בינלאומיות ביטלו טיסות.

האזהרה פורסמה על רקע החרפת המתיחות בין ארצות הברית לונצואלה, בזמן שוושינגטון מגבירה נוכחות בקריביים כדי להרתיע מבריחי סמים.