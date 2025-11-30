כיכר השבת
תופי מלחמה

ונצואלה מגיבה לאחר ההכרזה הדרמטית של טראמפ: "השמיים ייסגרו"

ונצואלה גינתה את הצהרת טראמפ, לפיה יש לראות את המרחב האווירי של המדינה כ"סגור" | לפי בכירים בממשל, דבריו של טראמפ מנוגדים למשפט הבינלאומי | שר החוץ של ונצואלה כינה את פרסום הדברים "עוד מתקפה מופרכת, בלתי חוקית ולא מוצדקת נגד העם הוונצואלי" (בעולם)

טראמפ ומדורו (צילום: shutterstock)

ונצואלה גינתה הצהרה דרמטית שנשא אתמול נשיא ארצות הברית , לפיה יש לראות את המרחב האווירי של המדינה כ"סגור", וטענה כי מדובר ב'איום קולוניאליסטי' הפוגע בריבונותה.

לפי בכירים בממשל, דבריו של טראמפ מנוגדים למשפט הבינלאומי ומהווים מעשה תוקפנות נוסף מצד וושינגטון. שר החוץ של ונצואלה כינה את פרסום הדברים "עוד מתקפה מופרכת, בלתי חוקית ולא מוצדקת נגד העם הוונצואלי", כך לפי דיווח של BBC.

מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו כי יש לראות את כל המרחב האווירי של ונצואלה כ"סגור לחלוטין". הוא פנה אל חברות תעופה, טייסים, מבריחי סמים וסוחרי בני אדם וביקש כי יימנעו מטיסה מעל המדינה, אך לא סיפק הסבר נוסף.

שבוע קודם לכן, הרשות הפדרלית לתעופה של ארצות הברית פרסמה אזהרה לחברות התעופה על "התדרדרות במצב הביטחוני" באזור. בעקבות האזהרה, מספר חברות תעופה בינלאומיות ביטלו טיסות.

האזהרה פורסמה על רקע החרפת המתיחות בין ארצות הברית לונצואלה, בזמן שוושינגטון מגבירה נוכחות בקריביים כדי להרתיע מבריחי סמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר