מכנסיים חשודים: הגיע לבקר חבר במעצר עם "בגדים" - וזה מה שמצאו בתוכם

בתוך תחנת המשטרה: צעיר בן 29 מאום אל פאחם, שהגיע לבקר את חברו הנמצא במאסר, נתפס מבריח סמים לתחנת משטרה בתוך מכנסיים | השוטרים חשדו במכנסיים וגילו את הסמים כשפתחו את הגומי | צפו בתפיסה (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

צעיר בן 29, תושב אום אל פאחם, נתפס בתוך תחנת - מנסה להבריח סמים אל תא המעצר, לחברו היושב במעצר.

הסמים נמצאו בתוך מכנס תמים שהביא עמו הצעיר. הוא אמר לשוטרים שיש לו בגדים להעביר לחבר שלו. בזכות ערנות השוטרים - ההברחה סוכלה. צפו בתיעוד מרגעי תפיסת הסמים על ידי השוטרים.

האירוע התרחש בסוף השבוע האחרון. החשוד הגיע לתחנת אום אל פחם במשטרת ישראל כדי לבקר את חברו, ששהה בתא המעצר בתחנה. לדבריו הוא מעוניין למסור בגדים לחברו.

הסמים ליד המכנסיים (צילום: דוברות המשטרה)

אלא שעם הגעתו חשדו השוטרים במכנסים שהחזיק החשוד. השוטרים החלו לבצע בדיקה קפדנית במכנסיים, ובהם נמצא - בתוך הגומי - סמים מוחבאים.

הסמים נתפסו והועברו להמשך ריצוי ראיות במעבדת הזיהוי הפלילי. כך מסרה היום המשטרה.

החשוד נעצר לחקירה בתחנת אום אל פחם ובסיומה נכלא. "בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט", מסרה המשטרה.

