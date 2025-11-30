השוטרים חשפו הכל מכנסיים חשודים: הגיע לבקר חבר במעצר עם "בגדים" - וזה מה שמצאו בתוכם בתוך תחנת המשטרה: צעיר בן 29 מאום אל פאחם, שהגיע לבקר את חברו הנמצא במאסר, נתפס מבריח סמים לתחנת משטרה בתוך מכנסיים | השוטרים חשדו במכנסיים וגילו את הסמים כשפתחו את הגומי | צפו בתפיסה (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 16:17