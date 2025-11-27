משתמש בכרטיס הגנוב, עם משקפי שמש ומסכה ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש נגד צעיר תושב עראבה לאחר שגנב כרטיס אשראי מרכב משפחתי, שחנה ליד מסיק זיתים. הוא נעצר בפעילות שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל, ובתום חקירה הוגש נגדו כאמור כתב אישום. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה.

האירוע התרחש לפני כשלושה שבועות. בבתאריך 08/11/25 התקבל דיווח במשטרת ישראל על אודות פריצה לרכב בכביש 804, סמוך לנחל צלמון, כאשר חלון הרכב הקדמי מנופץ וארנק עם כרטיסי אשראי נגנב ממנו. עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי המחוז הצפוני בחקירה נרחבת, הכוללת שימוש באמצעים טכנולוגיים ופריסת כוחות במיקומים הרלוונטיים. בתוך מספר ימים הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהות החשוד ולבצע את מעצרו. מחומר חקירה עלה כי הנאשם הגיע למקום שבו מתקיים לרוב הליך של מסיק זיתים, אליו מגיעים בני משפחות באמצעות רכביהם. הנאשם הגיע למקום מצויד בכלי פריצה. הוא ניפץ את שמשת הרכב ופרץ אליו וממנו נגנב ארנק, כרטיסי אשראי וחפצים נוספים. הנאשם, באמצעות כרטיסי אשראי הגנובים, יצא למסע קניות תוך שחובש מסכה ומשקפי שמש. במסע הקניות שלו רכש כרטיסי הגרלות רבים בשווי של מאות שקלים, חפיסות סיגריות ועוד.

הרכב שנפרץ במקום ( צילום: דוברות המשטרה )

עוד עלה מחומר החקירה כי הנאשם התכתב עם חברו טרם ביצוע הפריצה במקום, וביקש ממנו שיסיע אותו לאותו מקום מאחר ויש שם "פרנסה טובה".

במקרה נוסף שלח הלה הודעה ובה נמסר כי מבקש שיבואו לאסוף אותו ממקום שבו אין מצלמות ועוד מסר כי במקום יש הרבה רכבים. ״יש פה רווח של 5,000 6,000 ₪, יש רכבים, נעשה מכה ונרוויח״.

עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדו, תושב עראבה בן 28, בבית משפט השלום בעכו, באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.