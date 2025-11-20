כיכר השבת
"הגנב בעילום שם"

גנב מנומס: פורץ השאיר אחריו "מכתב התנצלות" - אבל משהו אחד הוא שכח

אירוע הזוי: פורץ גנב מבית בפתח תקווה תיק עם כסף, אך החזיר אותו לאחר מכן עם מכתב התנצלות בעילום שם: "מבקש אלף סליחות" | בזכות טביעות האצבע שהשאיר על המכתב הצליחו השוטרים למצוא אותו, לתפוס אותו ולהביא אותו למעצר (משטרה)

"מכתב ההתנצלות" שהשאיר הגנב (צילום: דוברות המשטרה)

אירוע ספק ביזארי ספק הזוי התרחש בימים האחרונים כאשר שוטרי מחוז מרכז הצליחו לעצור היום (חמישי) "פורץ מנומס" תושב פתח תקוה, הודות לטביעות אצבע שהשאיר על "מכתב התנצלות" שרשם לבעלי הדירה אותה פרץ.

הפריצה אירעה בתחילת החודש, במהלכה גנב הפורץ תיק ולאחר מכן הוא שב על עקבותיו והחזיר את התיק בלי הכסף אבל עם מכתב שכתב עבור אותם הדיירים, שבו טען כי הוא מצטער על הגניבה – "מבקש אלף סליחות".

"אני אתמול פרצתי לכם לבית", כתב החשוד. "קודם כל אם זה יעזור אני מבקש 100,000 סליחות, אני מצטער. אני לא גנב, הגעתי לפת לחם והייתי מסטול אני מחזיר לכם את כל מה שלקחתי, היום אני לא זוכר בדיוק מה לקחתי אבל מה שנמצא אצלי אני אחזיר".

"אני זוכר שלקחתי מצלמה ועוד תיק של החברה של התנין הזה, עוד פעם אני מבקש אלף סליחות, אם זה יעזור אני מבחינתי מחזיר ואתם תעשו מה שאתם רוצים, אם זה להתלונן במשטרה מה שבא לכם זה הזכות שלכם, מבקש עוד פעם סליחות אם זה יעזור, הגנב בעילום שם".

בזכות טביעות האצבע שהשאיר על המכתב הצליחו השוטרים למצוא אותו, לתפוס אותו ולהביא אותו ל. על המכתב הוא חתם "הגנב בעילום שם".

על פי הודעת המשטרה, שוטר תחנת פתח תקוה עצרו הבוקר תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שפרץ בתחילת החודש לדירה בעיר, גנב ממנה תיק ולאחר מכן שב על עקבותיו והחזיר את התיק "בלי הכסף", אך עם מכתב התנצלות לדיירים.

החשוד כאמור נעצר בתום מצוד אחריו, הובא לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה הוארך מעצרו בבימ"ש, כאשר בהתאם לתשתית הראייתית, לרבות ממצאים פורנזים ותיעודיים, יוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות של מחוז מרכז .

3
למה הם הסגירו אותו???
וכסילים מתי תשכילו
כי הוא החזיר את התיק בלי הכסף
נו למה?
2
שה' יושיע עמו ונחלתו
חי
1
אה! מי כעמך ישראל. אפילו הגנבים שבך מלאים מצוות כרימון.
הברדיטשובער

