תיעוד מהפעילות של שוטרי המרחב החדש ודבריו של מפקד מרחב 'רותם' ( צילום: דוברות המשטרה )

מרחב 'רותם' - אֵיתָנִים כְּרוּתָם בַּמִּדְבָּר, התחיל לפעול באופן רשמי וביצע במהלך השבוע החולף פעילות מבצעית ראשונה בגזרת המרחב - "מכת פתיחה בדרום" בהובלת מפקד המחוז ניצב חיים בובליל ומפקד המרחב החדש נצ"מ ששי שלמה.

מדובר באירוע היסטורי לאומי בתולדות המחוז הדרומי של משטרת ישראל, שהובילו המשרד לבל"מ בראשות השר ח"כ איתמר בן גביר, המפכ"ל רנ"צ דני לוי ומפקד המחוז דרומי, להקמת מרחב חדש בנוסף למרחבים הקיימים: אילת, לכיש ומרחב נגב - שיפעל נגד מחוללי הפשיעה החמורה בכלל ובחברה הערבית בפרט, סחר בנשק ואירועי ירי, סחיטת דמי חסות, בנייה בלתי חוקית, תופעת הפוליגמיה הפוגעת בסדר החברתי ובכל פעילות עבריינית אלימה המערערת את ביטחונם האישי של האזרחים ומזיקה למרקם החיים של תושבי הדרום. הקמת מרחב 'רותם' הוא מהלך אסטרטגי שבו המרחב החדש יתפצל ממרחב הנגב הקיים (תחנות באר שבע, רהט, נתיבות, אופקים ושדרות החדשה) ומרחב 'רותם' יכלול מעתה את תחנות ערד, דימונה ערוער, העיירות, שגב שלום ויחידה מרכזית מרחבית במטרה לתת מענה ממוקד ומקצועי באופן אפקטיבי ומהיר לאיומים הייחודיים שאיתם מתמודדים תושבי הדרום.

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

מרחב 'רותם' יכלול מאות שוטרים ולוחמים בתחומי הסיור, החקירות, המודיעין, היס"מ והבילוש, תוך הקצאת כלל המשאבים שמשטרת ישראל יכולה להעמיד במטרה להוות מרחב מרכזי ללחימה בפשיעה החמורה בכלל ובחברה הערבית בפרט, מניעה וסיכול פעילות פח"ע, ובכך לסייע במאמץ הלאומי לחיזוק הביטחון והמשילות בדרום.

תיעוד דרמטי: כך נלכדה החוליה שסיפקה נשקים לרהט ושגב שלום קובי רוזן | 01.01.26

בתוך כך, בפעילות מבצעית ראשונה, "מכת פתיחה בדרום", נערכו שוטרי מרחב 'רותם' והמחוז הדרומי על כלל יחידותיו, סה"ר, יואב ומג"ב, למבצע אכיפה כלכלית רחב היקף, תוך פגיעה קשה בתשתיות כלכליות, ביחד עם נציגי רשויות נוספות, שביצעו אכיפה מתואמת ומתוזמנת, תוך איגוד כלל הכוחות והפעלת מלוא עוצמת הסמכויות במהלכה הושתו קנסות, נגבו חובות, עיקולים ותפיסות בשווי מוערך של כ-4 מיליון שקלים.

חברת החשמל: בוצעו עשרות ניתוקי חשמל לחיבורים פיראטים ונגבו חובות של עשרות אלפי שקלים.

פדרציה לקניין רוחני: בבקרות כלכליות נתפסו כ-2,000 פאקטים של סיגריות ומוצרים מוברחים ומזויפים בשווי של מאות אלפי שקלים.

איכות הסביבה: אכיפה סביבתית ממוקדת הובילה להטלת קנסות על בתי עסק בשווי של עשרות אלפי שקלים.

ביטוח לאומי, הוצל"פ ורשות המסים: עוקלו 12 כלי רכב, 2 כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי. ק"ר), בנוסף לאכיפה כלכלית ממוקדת והצליחו ליישם צווים, עיקולים ולגבות חובות. בנוסף ערכו ביקורת לבתי עסקים שם אותרו אי רישום תקבולים ואי עמידה בחוק המזומנים וחובות דיווח.

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

כמו כן נערכה פעילות משולבת נגד תופעות הירי, החזקת אמל"ח בלתי חוקי, בריונות בכביש במטרה לסכל באופן ממוקד פעילות פלילית הפוגעת בשלום הציבור ולחזק את בטחונו של האזרח הנורמטיבי בדרום.

תפיסות אמל"ח: פעילות יזומה לסיכול ירי ופשיעה חמורה הובילה לתפיסת 6 אקדחים, 3 רובי M-16, נשק מסוג AUG ו-5 רימונים ולמעצר חשודים.

אכיפת עבירות תנועה: פעילות ממוקדת בצירים מרכזיים הביאה למתן 136 דו"חות תנועה ולמעצר 2 נהגים שנהגו בפסילה ובשכרות תחת השפעת סמים. בנוסף נעצר נהג החשוד בנהיגה בשכרות בכמות חריגה של 1,210 מ"ג.

שוהים בלתי חוקיים: נעצרו 48 שוהים בלתי חוקיים והוגשו כתבי אישום בצירוף בקשות למעצר עד תום ההליכים.

דרושי חקירה: פעילות איתור יזומה הובילה למעצר 19 דרושי חקירה בעבירות פליליות.

תפיסות סמים: במהלכי אכיפה משולבים נתפסו סמים מסוג אקסטזי, קוקאין, מריחואנה וחשיש, לצד כסף מזומן בסך של כ - 33 אלף ש״ח.

במשטרה מציינים כי הפעילות המבצעית תימשך ככל שיידרש, תוך שימוש במגוון אמצעים חקירתיים ומודיעיניים והכל במטרה לבצע אכיפה כלפי כל גורם שפועל בניגוד לחוק בשילוב זרועות מקצועי ופגיעה כלכלית בעבריינים, המהווה מכפיל כוח משמעותי במאבק בפשיעה באזור לחיזוק בטחונו של האזרח הנורמטיבי.

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )

הפעילות הראשונה של שוטרי מרחב 'רותם' החדש ( צילום: דוברות המשטרה )