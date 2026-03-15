אסף פצצת מצרר לרכבו בבני ברק ונמלט - כך זה הסתיים | צפו

כיכר השבת
במהלך ירי טילים

תושב העיר טירה עוכב בחשד שאסף פצצת מצרר לרכבו בבני ברק ונמלט מהמקום | חבלנים טיפלו בפצצת המצרר שנמצאה וביצעו סריקות יסודיות באזור, כדי לוודא שלא נשקפת סכנה נוספת לציבור (בארץ) 

תושב העיר טירה עוכב בחשד שאסף פצצת מצרר לרכבו ב ונמלט מהמקום, במהלך נפילת הטילים בעיר.

על פי , מוקדני מחוז תל אביב קיבלו דיווח על אדם שאסף את פצצת המצרר והכניס אותה לרכבו לפני שעזב את המקום.

השוטרים הצליחו להתחקות אחר מספר הרכב של החשוד והעבירו את המידע לשוטרי תחנת טירה, שפתחו מיד בסריקות ובפעולות חקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, שהובילו לאיתור הרכב ולעיכוב החשוד.

חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום, טיפלו בפצצת המצרר שנמצאה וביצעו סריקות יסודיות באזור כדי לוודא שלא נשקפת סכנה נוספת לציבור.

במשטרה שבים ומדגישים כי יש להימנע מהגעה לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את פעולותיהם להצלת חיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר