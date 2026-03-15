אסף פצצת מצרר לרכבו בבני ברק ונמלט - כך זה הסתיים | צפו

תושב העיר טירה עוכב בחשד שאסף פצצת מצרר לרכבו בבני ברק ונמלט מהמקום, במהלך נפילת הטילים בעיר.

על פי המשטרה, מוקדני מחוז תל אביב קיבלו דיווח על אדם שאסף את פצצת המצרר והכניס אותה לרכבו לפני שעזב את המקום.

השוטרים הצליחו להתחקות אחר מספר הרכב של החשוד והעבירו את המידע לשוטרי תחנת טירה, שפתחו מיד בסריקות ובפעולות חקירה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, שהובילו לאיתור הרכב ולעיכוב החשוד.

חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום, טיפלו בפצצת המצרר שנמצאה וביצעו סריקות יסודיות באזור כדי לוודא שלא נשקפת סכנה נוספת לציבור.

במשטרה שבים ומדגישים כי יש להימנע מהגעה לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את פעולותיהם להצלת חיים.