קוף מסוג גנון נתפס בתוך כלוב בכפר קאסם | תיעוד

הקוף שנתפס | צילום: צילום: דוברות המשטרה

קוף מסוג גנון נתפס אתמול (שני) בכפר קאסם, וזהו הקוף מספר 64 שנתפס מזה מספר חודשים, כך נמסר בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים.

אתמול, פעלו לוחמי גדוד שילה של מג"ב איו"ש בכפר קאסם, בעקבות הכוונה מודיענית של היחידה המרכזית של מג"ב מרכז, למעצר חשוד בחשד לסחר והחזקה של חיות מוגנות בניגוד לחוק. במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים לכפר, איתרו את הבית בו שהה החשוד וביצעו חיפוש במקום. במהלך החיפוש אותר בחצר הבית קוף "גנון ירוק", שהוחזק בתוך כלוב בתנאים ירודים. החשוד בשנות ה-50 לחייו, תושב כפר קאסם, זומן להמשך חקירה ברשות הטבע והגנים.

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי החזקה של חיות בר הינה אסורה. חיות בר המוחזקות באופן פרטי, לרוב ללא תנאים נאותים מהווה פגיעה ועבירה על חוקי צער בעלי חיים.

במידה ונתקלתם בקוף בטבע או מוחזק בידיים פרטיות, יש לצלצל מיד למוקד רשות הטבע והגנים או למוקד הווטרינרי העירוני במקום מגוריכם. אין לנסות להתקרב אל הקוף או לפתותו עם אוכל. יש לחכות בקרבת מקום בקשר עין עם החיה עד הגעת צוותי המקצוע.

לדברי ד"ר תמר פרדמן, מנכ"לית ומייסדת מקלט הקופים הישראלי: "זהו הקוף ה-64 שיגיע אלינו בחודשים האחרונים בעקבות פרשת ההברחה שנחשפה בשנה שעברה. הקופים מגיעים במצב פיזי ונפשי קשה, לאחר שהוחזקו בתנאים ירודים ושימשו כאביזרים בסרטונים ברשת. אנחנו קוראים לציבור לא לשתף סרטונים כאלה, לא לתת להם חשיפה, ולדווח על מקרים דומים כדי שנוכל להגיע לקופים המוברחים".