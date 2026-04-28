כך זה הסתיים

מול המצלמה: שלף אקדח בסניף הדואר וניסה לשדוד את המקום | צפו

שוטרי מחוז מרכז עצרו חשוד שניסה לשדוד סניף דואר בטירה באקדח | אזרחים התעמתו עם השודד ומנעו ממנו להימלט עד להגעת המשטרה (בארץ)

שוטרי מחוז מרכז מתחנת טירה סיכלו ניסיון שוד בסניף דואר בעיר, ועצרו חשוד חמוש באקדח בתוך זמן קצר.

על פי הדיווח, התקבל במוקד 100 דיווח על חשוד שנכנס לסניף הדואר בטירה כשהוא מצויד באקדח שלוף וניסה לשדוד את המקום. במהלך האירוע פעלו אזרחים שנכחו בסניף, התעמתו עם החשוד, השתלטו עליו ומנעו ממנו להימלט עד להגעת כוחות .

שוטרי תחנת טירה שהוזעקו למקום עצרו את החשוד במקום. בזירה נתפס אקדח שעל פי החשד שימש אותו בביצוע המעשה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם להתקדמות החקירה. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול נגד עבירות אלימות וניסיונות שוד “במהירות ובנחישות למען ביטחון הציבור ושלטון החוק”.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

