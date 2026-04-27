כיכר השבת
אכזריות בלי גבול

התפתחות בחקירת הרצח שזעזע את המדינה: גל העצורים מתרחב

שוטרי מחוז מרכז עצרו חשוד תשיעי במעורבות ברצח הנער ימנו זלקה ז"ל | קטין תושב פתח תקווה יובא מחר לבית המשפט | המצוד נמשך (בארץ)

חקירת רצח הנער ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה רושמת התפתחות נוספת: שוטרי מחוז מרכז בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) מרחב שרון עצרו היום (שני) חשוד נוסף במעורבות בקטטה הקטלנית שהובילה למותו של הנער.

החשוד שנעצר הוא קטין, תושב העיר פתח תקווה. בכך עולה מספר העצורים בפרשה המזעזעת לתשעה חשודים בסך הכל.

כזכור, ימנו זלקה ז"ל, בן 21, עובד בפיצרייה בעיר, נדקר למוות בערב יום העצמאות לאחר שביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות המקום.

לפי החשד, הנערים ארבו לו בסיום משמרתו, ביצעו בו לינץ' ודקרו אותו מספר פעמים. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבק על חייו במשך יומיים, אך בסופו של דבר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

על פי הנתונים המעודכנים, מתוך תשעת העצורים בפרשה, שניים שוחררו בהחלטת בית המשפט למעצר בית ממושך של 12 ימים. מעצרם של שישה חשודים נוספים הוארך בבית המשפט, והחשוד התשיעי שנעצר יובא מחר לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם להתפתחות החקירה.

משטרת ישראל מסרה כי המצוד אחר כלל המעורבים נמשך כל העת בכלים העומדים לרשות המשטרה, במטרה להגיע למיצוי הדין וחקר האמת. "משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה", נמסר מטעם המשטרה.

כתב אישוםרצחפתח תקווהימנו בנימין זלקה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

