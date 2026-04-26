התפתחות נרשמה היום (ראשון) בחקירת רצח הנער ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה - אירוע שהסעיר את המדינה כולה. המשטרה מסרה כי שוטרי מחוז מרכז, בהובלת היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) מרחב שרון, עצרו חשוד נוסף במעורבות בקטטה הקטלנית שהובילה למותו של הנער.

החשוד שנעצר כעת הוא קטין, ובכך עולה מניין העצורים בפרשה המדממת לשמונה חשודים בסך הכל, מה שמעיד על היקף האירוע ועל המאמצים המודיעיניים הכבירים שמשקיעה המשטרה בפיענוח הרצח.

החקירה, שמתנהלת תחת מגבלות של צו איסור פרסום, מתמקדת בנסיבות שהובילו לאותה קטטה אכזרית ברחובות פתח תקווה, שבה איבד ימנו בנימין זלקה, צעיר בן 21 שעבד בפיצרייה בפתח תקווה, את חייו.

על פי הנתונים המעודכנים, מתוך שמונת העצורים בפרשה, שניים שוחררו בהחלטת בית המשפט למעצר בית ממושך של 12 ימים, בעוד יתר החשודים מובאים לדיונים בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה. המשטרה פועלת לביסוס התשתית הראייתית נגד כל אחד מהמעורבים, במטרה להבין מי מהם נטל חלק פעיל במעשה הרצח ומי סייע לאחר מעשה.

"משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה, ביסוס התשתית הראייתית והבאת כלל המעורבים לדין", נמסר מהמשטרה.

במקביל, פורסמו היום תיעודים קשים לצפייה מהקטטה האלימה שבה נרצח זלקה. מערכת כיכר השבת בחרה שלא לפרסם את התיעוד המזעזע, ומגישה שניות אחדות מתוכו עם טשטוש.

האירוע התרחש, כזכור, בערב יום העצמאות, לקראת השעה אחת ורבע בלילה. זלקה פונה לאחר הדקירה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך יומיים, אך ביום חמישי נאלצו בצער רב לקבוע את מותו.

חקירת המשטרה שעלתה מיד לאחר האירוע חושפת תמונה מצמררת של אלימות חסרת רסן, כאשר על פי החשד קבוצת הנערים הפוגעת המתינה לצעיר מחוץ לבית העסק עד שסיים את משמרתו, ואז ארבה לו ודקרה אותו. נכון לשלב זה, טרם דווח על מעצרם של החשודים במעשה.

מנהל סניף הפיצרייה, תמיר זילבר, שעבד עם זלקה במשך חמש שנים, שיתף בתחושותיו הקשות ותיאר את השתלשלות האירועים שהובילה לאסון. לדבריו, ימנו החל את דרכו במקום כשליח אופניים, התקדם לאופנוע ובשנים האחרונות אף קודם לתפקיד אחראי משמרת.

זילבר סיפר בכאב: "הוא היה ילד טוב וחייכן, חבר אמיתי שעוזר לכל מי שצריך. בחור שידע ואהב לעבוד, חיפש תמיד לתת מעצמו יותר".

באשר לרגעי האימה, פירט זילבר: "הנערים נכנסו פנימה והתחילו להתיז על הלקוחות ספריי שלג. העובדים ביקשו מהם לצאת החוצה, אחרי כמה דקות הם חזרו ואיימו שוב על העובדים וחשבנו שזה נגמר. אחר כך שליח נכנס לתוך הסניף וסיפר שהעובד נדקר. הוא ישב ולא ענה לי, התקשרתי מיד למד"א. ברגע ששמענו על הבשורה הקשה, סגרנו את הסניף".

צוותי הרפואה של מגן דוד אדום ממרחב ירקון, שהוזעקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח בשעת לילה מאוחרת, נתקלו במראה קשה. החובשים שהעניקו לזלקה את הטיפול הראשוני בזירת האירוע סיפרו כי הפצוע שכב מחוסר הכרה וסבל מפציעה חודרת בגופו. לאחר טיפול מציל חיים בשטח, הוא פונה בדחיפות לבית החולים, אך כאמור, הפציעות היו אנושות והובילו בסופו של דבר לפטירתו.

האירוע הטראגי היכה בהלם את תושבי העיר והוביל לתגובה נוקבת מצד ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, שפרסם הודעה ארוכה וכואבת. גרינברג כתב כי "אין מילים לתאר את עוצמת הזעזוע והכאב על אובדן חיים צעירים בנסיבות כה קשות ואכזריות. מדובר בבחור צעיר שעבד לפרנסתו, אשר ביקש בנימוס מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי בתוך הפיצרייה שבה עבד ובתגובה נדקר למוות. זהו אירוע בלתי נתפס, שממחיש עד כמה האלימות עלולה להסלים ברגע אחד ולגבות את המחיר הכבד ביותר. הנערים שתקפו ורצחו ייתפסו על ידי המשטרה ויועמדו לדין. אין בכך נחמה, אך יש בכך מחויבות ברורה לצדק".

ראש העיר ניצל את הבמה כדי לפנות באופן ישיר לנוער ולהורים בבקשה לערוך חשבון נפש קהילתי עמוק. הוא קרא לכל הנוער ואמר: "הימנעו מאלימות! אין בה גבורה, רק הרס. רגע אחד של כעס עלול להרוס חיים שלמים - של הקורבן, של המשפחה וגם של התוקפים עצמם".

גרינברג פנה גם להורים והדגיש: "דברו עם הילדים. היו מעורבים, התעניינו, בדקו היכן הם מבלים ועם מי, במיוחד בשעות הלילה. האחריות היא משותפת לכולנו. עיריית פתח תקווה מפעילה מגוון רחב של אמצעים חינוכיים, הסברתיים ואכיפתיים למיגור האלימות, ותגביר את המאמצים, אך אין בכך די. יש לפעול בשיתוף פעולה בכלל המערכות ולשוחח עם בני הנוער בבית ובמסגרות החינוכיות. זהו רגע של חשבון נפש. חובה עלינו לפעול יחד כדי למנוע את המקרה הבא. אני משתתף בצער המשפחה בשעתה הקשה. נמשיך ללוות אותה ככל שיידרש. יהי זכרו ברוך".