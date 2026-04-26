צפו: השוטר 'קלט' את הצעיר ליד פח הזבל ושלף את השקית המפלילה

במסגרת המאבק המתמשך של כוחות הביטחון בתופעת הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי, רשמו היום (ראשון) שוטרי המחוז הדרומי הצלחה מבצעית משמעותית ביישוב חורה שבנגב.

פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת העיירות, בשיתוף לוחמי היחידות המיוחדות סה"ר ורקיע, הובילה לתפיסת אקדח מסוג "גלוק" ומחסנית טעונה - רגעים ספורים לאחר שחשוד ניסה להיפטר מהם בדרכים יצירתיות.

האירוע החל במהלך פעילות מבצעית שגרתית ודרוכה של הכוחות ביישוב, שמטרתה לאתר אמצעי לחימה המשמשים לסכסוכים פנימיים ולפעילות פלילית המסכנת את שלום הציבור. במהלך התצפיות והסריקות בתוך היישוב, הבחינו השוטרים בצעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב המקום, המבצע תנועות חשודות סמוך לביתו.

ברגע שהבחין בכוחות המתקרבים, מיהר החשוד להשליך שקית אשפה שחורה וגדולה מעבר לגדר ביתו, בתקווה כי זו תיטמע בערמות הפסולת ובשטח הפתוח הסמוך ולא תעורר את חשד השוטרים.

אלא שהערנות המבצעית של הלוחמים בשטח הייתה גבוהה. הכוחות סגרו על המקום באופן מיידי ועצרו את החשוד עוד בטרם הספיק להתרחק מהזירה. בתיעוד ויזואלי מהזירה ניתן לראות את רגעי הדרמה: השוטרים ניגשים לשקית האשפה השחורה שמונחת על קרקע חולית, בסמוך למבנה ארעי המוקף פחי איסכורית ובלוקים.

בתיעוד נראה קצין משטרה חובש כובע בילוש כשהוא פותח בזהירות את השקית, בעוד החשוד המטושטש יושב לצידו על האדמה כשהוא כבול באזיקים ומוקף בלוחמים חמושים.

בתוך השקית, בין פריטים שונים, נחשף הממצא המפליל: אקדח חצי-אוטומטי מסוג "גלוק" בצבע שחור, שנראה במצב תחזוקה טוב ומוכן לשימוש. לצד הנשק אותרה מחסנית תואמת כשהיא מלאה בכדורים, מה שמעיד על המוכנות המיידית לשימוש בנשק זה לו היה נדרש לכך החשוד.

השוטר בתיעוד נראה כשהוא עוטה כפפות סטריליות כחולות, שולף את האקדח בזהירות מהשקית ופורק את המחסנית כדי לוודא שאין כדור בקנה, תוך שהוא מציג את הממצאים למצלמת הגוף המתעדת.

ממשטרת ישראל נמסר כי הנשק הועבר לבדיקות מעבדה פורנזיות לצורך מיצוי ראיות, בעוד החשוד נלקח לחקירה אינטנסיבית בתחנת עיירות. במשטרה מדגישים כי פעילות זו היא חלק משרשרת מבצעים במחוז הדרום שנועדו להגביר את המשילות ולאכוף את החוק ביישובי הפזורה והנגב.

"איתור הנשק בתוך שקית אשפה מוכיח שוב את הניסיונות של העבריינים להסליק אמצעי לחימה בדרכים מגוונות, אך המיומנות של השוטרים בשטח מאפשרת לנו לסכל את האיומים הללו פעם אחר פעם", ציינו גורמים במשטרה. החשוד צפוי להיות מובא בהמשך בפני בית המשפט לבקשת הארכת מעצרו.