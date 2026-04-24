בין הצללים: בלב הקסבה של שכם, החשוד הבכיר נשלף במפתיע מהמיטה

במהלך הלילה קיימו כוחות הביטחון פעילות ממוקדת בלב הקסבה בעיר שכם. לוחמי יחידת הגדעונים 33, הפועלת תחת להב 433 של משטרת ישראל, יצאו למבצע מעצר שהתקיים בהכוונת שב"כ ובשיתוף חטיבת שומרון.

הפעולה התאפיינה בהגעה חשאית ומדויקת אל היעד, תוך שילוב של כוחות מסוערבים יחד עם כוחות גלויים, אשר פעלו בתיאום מבצעי הדוק לאורך כל האירוע.

יעד הפעולה היה גבר בן 35, אשר על פי המידע המודיעיני שנאסף, מוכר כאחד הבכירים בתחום הסחר באמצעי לחימה בעיר שכם, ומזוהה כחבר בתנועה של ארגון טרור.

במסגרת הפעילות, הכוחות נכנסו לביתו של החשוד וביצעו את המעצר בהפתעה מוחלטת, כאשר הם שולפים אותו ישירות ממיטתו. מיד לאחר מעצרו, הועבר החשוד להמשך חקירה של כוחות השב"כ.