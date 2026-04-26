כיכר השבת
סמוך לכרמיאל

השוטרים הבחינו בנוסע שניסה להסתתר - זה מה שהתגלה | צפו

שני גברים נעצרו בכביש 85 ליד כרמיאל לאחר שהתגלה שוהה בלתי חוקי מג'נין | המשטרה ממשיכה באכיפה נגד הסעת והעסקת שוהים ללא היתר (בארץ)

מרגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות אכיפה של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 85, סמוך לכניסה הראשית לכרמיאל, נעצרו שני גברים לאחר שבבדיקה התברר כי אחד מהם שוהה בישראל ללא אישורים כחוק.

השוטרים הבחינו בטנדר שעורר את חשדם, לאחר שאחד הנוסעים ניסה להסתתר והתכופף במטרה שלא להתגלות.

הכוחות עצרו את הרכב לבדיקה, ובמהלכה התברר כי מדובר בתושב ג׳נין בן 40 שנמצא בישראל ללא היתר שהייה. הנהג, תושב בענה בן 62, הסיע אותו ברכבו ואף אמר ל כי הנוסע הוא “מהשטחים”.

השניים נעצרו והועברו לחקירה, ובסיומה הוגשו נגדם כתבי אישום בבית משפט השלום בעכו. במשטרה הבהירו כי הם ממשיכים לפעול נגד תופעת הסעת והעסקת שוהים בלתי חוקיים, כחלק מהמאמץ לצמצם את היקף התופעה ולחזק את האכיפה בתחום.

כרמיאלטנדרמשטרהמעצרג'נין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר