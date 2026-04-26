השוטרים הבחינו בנוסע שניסה להסתתר - זה מה שהתגלה | צפו

במהלך פעילות אכיפה של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 85, סמוך לכניסה הראשית לכרמיאל, נעצרו שני גברים לאחר שבבדיקה התברר כי אחד מהם שוהה בישראל ללא אישורים כחוק.

השוטרים הבחינו בטנדר שעורר את חשדם, לאחר שאחד הנוסעים ניסה להסתתר והתכופף במטרה שלא להתגלות.

הכוחות עצרו את הרכב לבדיקה, ובמהלכה התברר כי מדובר בתושב ג׳נין בן 40 שנמצא בישראל ללא היתר שהייה. הנהג, תושב בענה בן 62, הסיע אותו ברכבו ואף אמר לשוטרים כי הנוסע הוא “מהשטחים”.

השניים נעצרו והועברו לחקירה, ובסיומה הוגשו נגדם כתבי אישום בבית משפט השלום בעכו. במשטרה הבהירו כי הם ממשיכים לפעול נגד תופעת הסעת והעסקת שוהים בלתי חוקיים, כחלק מהמאמץ לצמצם את היקף התופעה ולחזק את האכיפה בתחום.