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הסתה קיצונית

"דרוס כל דוס, הם אויבי המדינה": סערת העיתונאי שקרא לפגוע בחרדים

סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)

8תגובות

"דרוס כל דוס, השמד כל חרד" - כך נכתב בהודעה שפורסמה בקבוצת עיתונאים בידי חגי הוברמן, עורך העלון 'מצב הרוח' המזוהה עם הציבור הדתי-לאומי. ההודעה, שעוררה זעזוע בקרב חברי הקבוצה, נכתבה ככל הנראה על רקע הפגנות וחסימות הכבישים.

"מה כתבת פה??", הגיב אחד העיתונאים בהלם מוחלט לאחר שקרא את הדברים. אולם הוברמן לא חזר בו, אלא בחר להמשיך ולהסביר את עמדתו הקיצונית.

בניסיון להצדיק את דבריו, הוברמן טען כי ההודעה נכתבה על רקע חסימות הכבישים שראה בהן "אלימות לכל דבר". הוא אף החריף את לשונו וכתב: "התגובה הציבורית כלפי חוסמי הכבישים בגלל התנגדות לגיוס - צריכה להיות אלימות פיזית: לשבור להם את העצמות, עדיף באלות".

החסימות בכביש 4 (צילום: יענקי לוין)

במהלך השיחה בקבוצה, הוברמן ביקש להבחין בין מגזרים שונים במחאה. לדבריו, גם כלפי "הקפלניסטים" שחסמו כבישים הוא מתנגד, אך הם לטענתו "אויבי הממשלה ולא אויבי המדינה". הוא אף הוסיף כי איתם הוא עוד רואה עתיד משותף: "בסופו של דבר אנחנו נהיה ביום פקודה באותו טנק או נגמ"ש".

מנגד, כלפי הציבור החרדי המתנגד לגיוס, הוברמן נקט בטון נוקשה ומדיר: "ה המתנגדים לגיוס לצבא באופן גורף - הם אויבי המדינה. איתם אין לי שום דבר משותף. גם היהדות שלנו אינה אותה יהדות".

חגי הוברמן (צילום: מתוך ויקיפדיה)

היסטוריה של התבטאויות קיצוניות

זו אינה הפעם הראשונה ששמו של הוברמן נקשר באמירות מעוררות מחלוקת. העיתונאי, המזוהה עם נפתלי בנט, כבר עמד בעבר במוקד סערות ציבוריות בשל התבטאויותיו.

כך למשל, ביוני 2022, שלח הוברמן הודעה מאיימת לשרה עידית סילמן: "אם תצביעי נגד חוק התקנות ביו"ש, תהיה לי אחלה כותרת – עידית סילמן ואיימן עודה נגד המתנחלים". סילמן חשפה את ההודעה בטוויטר וכתבה: "את הודעת הסחיטה והאיומים הזאת שקיבלתי מהעורך והעיתונאי חגי הוברמן היום אחר הצהריים - אני לא אקבל שום החלטה על בסיס איומים והפחדות".

אולם, נראה כי האמירות הקיצוניות נגד הציבור החרדי מלוות את הוברמן כבר שנים ארוכות. ב-2013, הוא פרסם התבטאות שקשה לעכל: "אני מודה שדמעה אחת לא תיגר מעיני, אם אראה את ישיבות פוניבז', מיר, סלובודקה וחברון גם יחד, עומדות במצבה של ישיבת חכמי לובלין בפולין" – השוואה מצמררת לישיבה שנכחדה בשואה.

גם בשנת 2015, הוברמן עמד במוקד סערה כאשר תקף באופן חריף את מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סא"ל דולב קידר ז"ל, שהשתתפה בעצרת השמאל. הוא כתב אז מאמר בכותרת "הרגה את בעלה ובוכה שהיא אלמנה", והאשים אותה בכך שהמדיניות שהיא דוגלת בה תוביל לעוד הרוגים.

הביטויים הללו מצטרפים לאווירה המתוחה בציבוריות הישראלית, אך הפעם, מדובר בדברים שנאמרו על ידי איש תקשורת האמור להוות דמות חינוכית ומובילת דעת קהל. טרם התקבלה תגובתו של הוברמן לפרסום, אך הסערה מסרבת לשכוך.

יצוין כי ההתבטאויות הקיצוניות של הוברמן מעוררות שאלות קשות על גבולות חופש הביטוי והאחריות של אנשי תקשורת, במיוחד כאלה המזוהים עם הציבור הדתי. עדכונים נוספים בהמשך.

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0 תגובות

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7
תודה חגי עזרת לי לבחור צד. ולכל הדתלי"ם שקוראים את הכתבה הזו ואת התגובה שלי כדאי שתבחרו צד. כי מי שחושב שיש לו יותר משותף עם מחריבי המדינה מאשר החברה החרדית וואלה הוא בפער.....
חשמונאי גאה
הוא איש של בנט.
נועם
6
אפשר לחשוב שהוא היה חייל קרבי, הגיע הזמן לעזוב את המדינה, לצאת כשעוד אפשר, ואם לא להפגין "שלח את עמי"
צבי
5
לתבוע אותו
קרן
4
דחחוףףף סתימה וכתר והלבנת שיניים!! חגי, למה ההזנחה הזו? מילא הציבור החרדי לא מעניין אותך אז אל תשקיע בו, לפחות בעצמך
רופא שיניים
3
שלאתגידו לא הזהרנו מי שדורס ידרס לאחר מכן. חחחחח יש לנו את הגנה הכי טובה בעולם בורא עולם!!!!
נינה
2
אני דתי לאומי, ואני מזועזע מהדברים של הוברמן. הדברים מייצגים רק אותו. הביטויים שלו מלאים שנאת ישראל ובוטים, והוא משובש לגמרי. ומי שחושב שהוא רק שונא חרדים ואינו משובש, ראו בכתבה הנ"ל מה הוא כתב על אלמנה. צריך לכוון עליו בחונן הדעת.
אלעד
1
אנחנו מתנערים ממנו!
דתי לאומי

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