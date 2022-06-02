סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)
במאמר שפרסם בעלון ד"לי, קורא העיתונאי חגי הוברמן לח"כי הבית היהודי שלא לדאוג לישיבות החרדיות: "דמעה אחת לא תיגר מעיני, אם אראה את ישיבות פוניבז' מיר, סלבודקא וחברון גם יחד, עומדות במצבה של ישיבת חכמי לובלין בפולין" כתב הוברמן (חרדים)
כתב השבועון החרדי 'בקהילה', חגי הוברמן התבטא בזלזול נגד מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף וכינה אותו "בוגד". הוברמן לכיכר השבת: "אלי ישי לא אהב, אז מחקתי". הוברמן כתב את הדברים על רקע החלטתו של מרן פוסק הדור למנות את אריה דרעי ליושב ראש ש"ס ולהוריד את ח"כ אלי ישי מהנהגת התנועה