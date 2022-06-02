סערה ציבורית לאחר שעורך "מצב הרוח", חגי הוברמן, קרא לשבור את עצמות החרדים באלות. בשיחה עם עיתונאים הבהיר כי לשיטתו מדובר ב"אויבי המדינה" איתם אין לו שום דבר משותף | ברחוב החרדי מזועזעים מההסתה החמורה ודורשים בירור מידי | המשטרה פתחה בבדיקה (חרדים)
כשליש מתושבי ישראל סובלים בעיקר בחורף מחסר בוויטמין D. השמש היא אחת המקורות העיקריים שמייצרים ויטמין זה בגופנו, הסיבה העיקרית להיווצרות החסר בגופנו היא שרובנו, בעיקר בחודשי החורף לא חשופים לשמש. איך הוא משפיע עלינו? ומה הקשר למצב הרוח שלנו? מהם הדרכים לעבור את החורף ללא היוצרות חסרון של ויטמין זה בגופנו? (בריאות)
העיתונאי הד"לי מנחם רהט, פוער את פיו נגד נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן, מכנה אותו כ"מרן חש"ך" ומאשים אותו כי האסון הנורא בחטיפת הנערים אירע באשמתו, לא פחות • מנחם רהט שב על קיאו בשיחה עם "כיכר השבת": "מרן חש"ך הוציא לעז ודיבה על ציבור גדול וירא. זה מעשה נבלה" (חרדים)
בשבועון 'מצב הרוח' של הציבור הדתי לאומי, המחולק בעשרות אלפי עותקים בבתי הכנסת השונים, מתפרסם היום מאמר חריף המבזה את מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף. את דברי נשיא מועצת החכמים מכנה כותב המאמר: "כמותם לא ניתן לשמוע אפילו מפי אחרוני הבאסטונרים במחנה יהודה" (חדשות חרדים)
מה אומר לכם המושג "הזמר החסידי"? אברהם פריד? מרדכי בן-דוד? אולי ´טיש חסידי´? מסתבר שיש מי שלקח את זה רחוק, רחוק מאוד. בעלון "מצב הרוח" המיועד לציבור הדתי-לאומי, מתפרסמת תמונה של גברים ואישה, עם מקרופון ביד - במה שמכונה "פסטיבל הזמר החסידי" (חדשות המוזיקה)