כיכר השבת
הוגשה הצהרת תובע

ניסיון רצח מזעזע בבני ברק: ירו בקורבן מול בתו הקטנה - 4 חשודים נעצרו

ארבעה חשודים נעצרו בחשד לניסיון רצח בבני ברק • הקורבן נורה מטווח קצר לאחר שהוריד את בתו בפעוטון | פרטים מזעזעים מאירוע הירי המדאיג בבני ברק (חדשות חרדים)

התיעוד מהזירה (צילום: דוברות המשטרה)

היחידה ללוחמה ב של מרחב דן עצרה ארבעה חשודים בניסיון רצח ביחד, שבוצע ב. כנגד שלושה מהם הוגשה הצהרת תובע, והפרקליטות מתכוונת להגיש נגדם כתב אישום בימים הקרובים.

על פי דוברות המשטרה, האירוע התרחש ביום 6.5.26 בשעות הבוקר, כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה על גבר שנורה ברחוב צבי בבני ברק. שני חשודים ביצעו את הירי ונמלטו מהמקום על גבי אופנוע. הקורבן נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי.

תכנון מוקדם והמתנה מחוץ לבית

מהחקירה המשטרתית עלה כי החשודים תכננו מבעוד מועד את ההתנקשות בקורבן. שניים מהם הגיעו רכובים על אופנוע וארבו לקורבן מחוץ לביתו, בעוד חשוד שלישי (23, חדרה) רכב על קורקינט וביצע תצפיות וסריקות מקדימות באזור.

כאשר יצא הקורבן מביתו יחד עם בתו הקטנה, עקבו אחריו שני החשודים הרכובים על האופנוע עד שהגיע לפעוטון של בתו. לאחר שהוריד את בתו וחזר לרכבו, ירו לעברו מספר יריות מטווח קצר.

ארבעה חשודים - שלושה בהצהרת תובע

על פי החשד, רוכב האופנוע (20, חדרה) ביצע את הירי ונמלט מהמקום יחד עם רוכב האופנוע (26, קדימה-צורן). עוד עלה מהחקירה כי חשוד נוסף (49, חדרה) סייע לחשודים והיה שותף למעשה.

ארבעת החשודים נעצרו ומעצרם הוארך מעת לעת. היום שחרר בית המשפט את החשוד בן ה-49 בתנאים מגבילים. הוגשה הצהרת תובע נגד שלושת החשודים המרכזיים, ומעצרם הוארך עד 15/6/26.

בכוונת הפרקליטות להגיש נגד שלושת החשודים כתב אישום בגין המיוחס להם. החקירה כללה איסוף ממצאים וראיות לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

האירוע מצטרף לשורה של אירועי אלימות קשים שהתרחשו בבני ברק בתקופה האחרונה, ומעורר דאגה בקרב תושבי העיר. המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת במטרה למנוע אירועי פשיעה חמורים נוספים.

משטרהבני ברקרצחחנוך זייברטפשיעההרצח בכולל חזון איש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר