היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן עצרה ארבעה חשודים בניסיון רצח ביחד, שבוצע בבני ברק. כנגד שלושה מהם הוגשה הצהרת תובע, והפרקליטות מתכוונת להגיש נגדם כתב אישום בימים הקרובים.

על פי דוברות המשטרה, האירוע התרחש ביום 6.5.26 בשעות הבוקר, כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה על גבר שנורה ברחוב צבי בבני ברק. שני חשודים ביצעו את הירי ונמלטו מהמקום על גבי אופנוע. הקורבן נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי.

תכנון מוקדם והמתנה מחוץ לבית

מהחקירה המשטרתית עלה כי החשודים תכננו מבעוד מועד את ההתנקשות בקורבן. שניים מהם הגיעו רכובים על אופנוע וארבו לקורבן מחוץ לביתו, בעוד חשוד שלישי (23, חדרה) רכב על קורקינט וביצע תצפיות וסריקות מקדימות באזור.

כאשר יצא הקורבן מביתו יחד עם בתו הקטנה, עקבו אחריו שני החשודים הרכובים על האופנוע עד שהגיע לפעוטון של בתו. לאחר שהוריד את בתו וחזר לרכבו, ירו לעברו מספר יריות מטווח קצר.

ארבעה חשודים - שלושה בהצהרת תובע

על פי החשד, רוכב האופנוע (20, חדרה) ביצע את הירי ונמלט מהמקום יחד עם רוכב האופנוע (26, קדימה-צורן). עוד עלה מהחקירה כי חשוד נוסף (49, חדרה) סייע לחשודים והיה שותף למעשה.

ארבעת החשודים נעצרו ומעצרם הוארך מעת לעת. היום שחרר בית המשפט את החשוד בן ה-49 בתנאים מגבילים. הוגשה הצהרת תובע נגד שלושת החשודים המרכזיים, ומעצרם הוארך עד 15/6/26.

בכוונת הפרקליטות להגיש נגד שלושת החשודים כתב אישום בגין המיוחס להם. החקירה כללה איסוף ממצאים וראיות לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

האירוע מצטרף לשורה של אירועי אלימות קשים שהתרחשו בבני ברק בתקופה האחרונה, ומעורר דאגה בקרב תושבי העיר. המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת במטרה למנוע אירועי פשיעה חמורים נוספים.