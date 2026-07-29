לפני יומיים נפטר האברך החשוב רבי יעקב אהרן פרבר זיכרונו לברכה, שהכרתי אותו מאוד מאוד קרוב, אני דוד שלו, בן אחותי. אברך משכמו ולמעלה, עם כל השלושה עמודים - תורה ועבודה וגמילות חסדים.

יצאו הקנאים ובטלפון שלהם הודיעו "שמחה גדולה", "התפגר", איזו שמחה, "שם רשעים ירקב". מה כל העבירה שלו? "הוא גייס בחורים לצבא". שקר וכזב. מעולם לא גייס אף בחור לצבא, הוא עזר הרבה לאברכים שיוכלו לעבוד בשוק כמו שצריך לעבוד, והוא עשה את זה בשיתוף פעולה עם הצבא. מעולם לא גייס שום בחור.

מה הוא כן עשה? אתם לא מעוניינים לשמוע מה שהוא עשה? אתם לא רוצים לשמוע את האמת? האמת אף פעם לא היתה נר לרגליכם? אם הייתם מעוניינים לשמוע את האמת, מה שיש לו להגיד, הייתם דופקים אצלו בדלת לפני כמה שנים כשכל הזמן הייתם עושים הפגנות בבית שלו, ושואלים אותו, 'מה אתה עושה בדיוק?', לא עשיתם את זה.

אתם רק עושים הפגנות, זורקים, חוסמים, מלכלכים.

הוא לעולם לא עשה שום דבר בלי דעת תורה. שום דבר. אז זה לא דעת תורה שלכם, מי כן הדעת תורה שלכם? מי נתן לכם את ההיתר שיש אברך שנפטר, שהדם שלו עדיין חם, ויושבת אלמנה עם שישה ילדים קטנים, יתומים, שעכשיו התייתמו, ו... להגיד מילים כאלה, "התפגר"? או לחלק ממתקים, ולחלק כמו שעושים בעזה כשעושים פיגוע? זה בדיוק מה שאתם עושים. אתם מחלקים אוכל בבית כנסת, פירות ועוגה.

אין לכם בבית, רובכם, כמעט כולם מכם, אין לכם לחם לאכול בבית, אבל זה אתם יכולים להביא, שבן אדם נפטר, לקרוא "התפגר", "שם רשעים ירקב", נהייתם פה... מביאים בבית כנסת אוכל. בזה אתם טובים לעשות.

תתביישו לכם. אני אפילו לא אגיד לכם מה הוא כן עשה כי אתם לא מעוניינים באמת כמו שאמרתי.

הסאטמר רוב זכר צדיק וקדוש לברכה היה קנאי, לעולם לא השתמש עם לשון אפילו "יימח שמו". אין. הוא התחשב בגדולי ישראל שאמרו לא בדיוק איך שהוא אמר, והוא חלק איתם, הוא דיבר איתם, התחשב איתם.

להגיד מילים כאלה? איפה היה בהיסטוריה של כלל ישראל כאלה דברים? איפה? מי הם הרבנים שלכם? מי?

תתביישו לכם. אתם זבל, סליחה, לא זבל. אני מבייש את הזבל כשאני אומר שאתם זבל. בכלל לא. אתם התת-אנוש, הכי תת-אדם שאפשר להיות, שאפשר לחלום. אני מתעסק בהרבה נושאים ובהרבה דברים, עוד לא ראיתי רמה נמוכה כזאת. תתביישו לכם.

אני יודע שאתם לא מתביישים, אני לא יודע אם יש לכם צלם אנוש. באמת. הלוואי שתקבלו קצת שכל.

מאוד כואב לי מה שעשיתם, אבל, אין לכם דעת תורה. אני לא מתפלא על זה בכלל.

קהילה כמו שיש לכם, שמחלקים אוכל כשמישהו נפטר, ונשארה אלמנה עם שישה יתומים, זה מה שאתם עושים? אין מה להסביר לכם. תת אנוש, תת אדם, תת רמה, אפילו לא זבל אפשר להגיד עליכם.

תתביישו.