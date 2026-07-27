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לאחר מחלה קשה

הוביל מסלול לגיוס חרדים | טרגדיה: הלך לעולמו הרב יעקב פרבר ז"ל

בירושלים הלך לעולמו הרב יעקב פרבר ז"ל, מי שהיה ממובילי המסלול החרדי טכנולוגי 'מעלות צור' בצה"ל | בשנה האחרונה חלה במחלה קשה ואמש השיב את נשמתו לאחר שהזדכך בייסורים (דיין אמת)

9תגובות
הרב יעקב פרבר ז"ל (לפי סעיף 27א)

בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הלך הלילה (בין ראשון לשני) לעולמו, לאחר מחלה קשה, הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, מבכירי עסקני חסידות בעלזא, והוא בן 32 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל חלה בשנה האחרונה במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו, ואמש, כשסביב מיטתו זועקים פסוקי ייחוד ושמע ישראל, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

ר' יעקב ז"ל היה דמות מוכרת ומוערכת מאוד. בשנים האחרונות שמו נודע בעיקר בזכות יוזמתו והקמתו של מסלול "מעלות צור", שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם, תוך שמירה הדוקה על אורח חייהם החרדי, תפילותיהם ושיעורי התורה שלהם.

חבריו ומכריו מספרים על אדם ירא שמיים, בעל מרץ בלתי נדלה, אשר הקדיש את חייו לעשייה למען הכלל מתוך מסירות נפש, עדינות נפש ומאור פנים לכל אדם.

בפטירתו הותיר אחריו אשה כואבת וחלל עצום, וכן חמישה יתומים רכים, שהקטנה שבהם בת שלושה חודשים בלבד, אשר נותרו ללא אב ומורה דרך.

פרטים מדויקים על מועד הלוויה יפורסמו בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.

דיין האמתהרב יעקב פרבר

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9
אחד החרדים הבודדים שעשה דברים לאחרים ולא רק לעצמו. חבל.
ליאת
8
הלויה תיערך במעמד ראש הממשלה, האדמו''ר מבעלז, הרמטכ"ל, והג"ר דוד לייבל פרטים נוספים בהמשך
דוד, חייל במסלול 'מעלות צור'
7
אוי מי יתן לנו פורץ דרך ופורץ גדרות כמותו מי יתן לנו תמורתו...
ספדן בצה"ל
6
מאז המצאת הנייד החכם, האנטנות הסלולריות עם קרינה מוגברת.... והאזרחים משלמים בבריאותם. כואב הלב. בעבר היה הרבה פחות תחלואה בגילאים צעירים.
אהרון
5
ברוך דיין האמת ת.נ.צ.ב.ה
צמח סניור
4
גברא דמרא סייעיה, מקדש שם שמיים ברבים. יהודי חסידי שורשי, ירא שמיים וירא חטא המחובר לרבותיו בבית בעלזא ומול כל חדור תחושת בטחון שאפשרה לו לעשות בהצלחה רבה מה שלא ניתן היה לתאר לפניו. שילוב תעסוקתי בצה״ל במסלול על טהרת הקדש לאברכים תוך כדי שהדבר נחשב כשירות צבאי מלא. העניק פרנסה למאות רבות של משפחות
איש הפלא
3
איש יקר היה
איש יהודי
2
איש יקר מאוד, צנוע ועוזר בצנעה להמון אנשים, השם לוקח את היקרים ביותר קרוב אליו, נתגעגע
חיים
1
איש יקרר ומיוחד, ברוך דיין האמת
יוני

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