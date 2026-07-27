בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הלך הלילה (בין ראשון לשני) לעולמו, לאחר מחלה קשה, הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, מבכירי עסקני חסידות בעלזא, והוא בן 32 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל חלה בשנה האחרונה במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו, ואמש, כשסביב מיטתו זועקים פסוקי ייחוד ושמע ישראל, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

ר' יעקב ז"ל היה דמות מוכרת ומוערכת מאוד. בשנים האחרונות שמו נודע בעיקר בזכות יוזמתו והקמתו של מסלול "מעלות צור", שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם, תוך שמירה הדוקה על אורח חייהם החרדי, תפילותיהם ושיעורי התורה שלהם.

חבריו ומכריו מספרים על אדם ירא שמיים, בעל מרץ בלתי נדלה, אשר הקדיש את חייו לעשייה למען הכלל מתוך מסירות נפש, עדינות נפש ומאור פנים לכל אדם.

בפטירתו הותיר אחריו אשה כואבת וחלל עצום, וכן חמישה יתומים רכים, שהקטנה שבהם בת שלושה חודשים בלבד, אשר נותרו ללא אב ומורה דרך.

פרטים מדויקים על מועד הלוויה יפורסמו בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.