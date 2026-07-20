ר' יואל אשר ז"ל ( צילום: השומרים )

טרגדיה כואבת וקשה בנתניה: הבוקר (שני) הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו הפתאומית של ר' יואל אשר ז"ל, קצין במילואים ברבנות הצבאית, כשהוא בשנות ה-50 לחייו בלבד.

המנוח ז"ל לא התעורר הבוקר משנתו, וככל הנראה עבר אירוע לבבי פתאומי שגדע את פתיל חייו במיטב שנותיו. מכריו וסובביו מספרים הלום הלם על אדם בעל לב ענק, איש חסד ומסירות נפש למען הכלל והפרט. במסגרת שירותו במילואים ברבנות הצבאית, לקח חלק פעיל במלאכת הקודש הקשה והכואבת במחנה שורה, שם עסק בזיהוי חללי ונרצחי מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. לפני מספר שנים עלה שמו לכותרות בעקבות תקרית מצערת ברחוב חגי בבני ברק, בסמוך לבית המדרש בוהוש, כאשר מספר נערים קיצונים תקפו את רכבו, השליכו לעברו חפצים וחסמו את דרכו באמצעות פחי אשפה אירוע שגרם לו ולסובביו עגמת נפש מרובה.

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פטירתו הפתאומית הבוקר הותירה את בני משפחתו, חבריו ומכריו המומים וכואבים על הליכתו בטרם עת של איש עשייה וחסד.

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הלווייתו תצא בשעה 17:00 מביתו רחוב אברהם שפירא 14 בנתניה.

ת.נ.צ.ב.ה.