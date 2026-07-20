כיכר השבת
הלב הגדול נדם

אבל כבד בנתניה: הקצין במילואים ר' יואל אשר ז"ל נפטר בפתאומיות

ברוך דיין האמת: בנתניה נפטר הבוקר הקצין ר' יואל אשר ז"ל, המנוח, בשנות ה-50 לחייו, שירת ברבנות הצבאית ובמהלך המלחמה עסק במלאכת הקודש במחנה שורה • הבוקר הוא לא התעורר משנתו, ככל הנראה כתוצאה מאירוע לבבי • "אדם עם לב ענק שפעל למען הכלל" (דיין האמת)

2תגובות
ר' יואל אשר ז"ל (צילום: השומרים)

טרגדיה כואבת וקשה בנתניה: הבוקר (שני) הגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו הפתאומית של ר' יואל אשר ז"ל, קצין במילואים ברבנות הצבאית, כשהוא בשנות ה-50 לחייו בלבד.

המנוח ז"ל לא התעורר הבוקר משנתו, וככל הנראה עבר אירוע לבבי פתאומי שגדע את פתיל חייו במיטב שנותיו.

מכריו וסובביו מספרים הלום הלם על אדם בעל לב ענק, איש חסד ומסירות נפש למען הכלל והפרט. במסגרת שירותו במילואים ברבנות הצבאית, לקח חלק פעיל במלאכת הקודש הקשה והכואבת במחנה שורה, שם עסק בזיהוי חללי ונרצחי מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

לפני מספר שנים עלה שמו לכותרות בעקבות תקרית מצערת ברחוב חגי בבני ברק, בסמוך לבית המדרש בוהוש, כאשר מספר נערים קיצונים תקפו את רכבו, השליכו לעברו חפצים וחסמו את דרכו באמצעות פחי אשפה אירוע שגרם לו ולסובביו עגמת נפש מרובה.

תיעוד חלק מהתקיפה
תיעוד חלק מהתקיפה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

פטירתו הפתאומית הבוקר הותירה את בני משפחתו, חבריו ומכריו המומים וכואבים על הליכתו בטרם עת של איש עשייה וחסד.

הלווייתו תצא בשעה 17:00 מביתו רחוב אברהם שפירא 14 בנתניה.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתיואל אשר

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2
הוא היה עובד איתנו שנים אדם יקר מי שזוכר לפני כמה שנים כשהתחילה המלחמה יואל הותקף בבני ברק על ידי בחורים לצערנו בשל אותו חייל היה איש יקר אנחנו בהלם ברוך דיין האמת
עמוס
1
חסידי בהוש חייבים ללכת בנציגות מכובדת ללוויה שלו
יאיר

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