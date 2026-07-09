כיכר השבת
ברוך דיין האמת

יצאה נשמתו בטהרה: הלם בגור - בעל הקורא הוותיק נפטר בפתע פתאום

טרגדיה קשה בירושלים: הרב יהודה אריה טאוב זצ"ל, מי ששימש במשך שנים כבעל הקורא המיתולוגי בבית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו, התמוטט במפתיע במהלך שיעור תורה שמסר • כוחות ההצלה נלחמו על חייו, אך נאלצו לקבוע את מותו (דיין האמת)

נר נשמה

הלם בחסידות גור: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו בפתאומיות של הרב יהודה אריה טאוב ז"ל, דמות מוכרת בקרב אלפי חסידי גור, אשר שימש במשך שנים רבות כבעל הקורא הקבוע בבית המדרש המרכזי של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים.

ל'כיכר השבת' נודע כי המנוח התמוטט באופן פתאומי באמצע שיעור תורה שמסר. כוחות ההצלה והרפואה שהוזעקו למקום פתחו מיד בפעולות החייאה ממושכות ומתקדמות, תוך מאבק עיקש על חייו, אך למרבה הכאב והצער, נגזרה הגזירה ורופאים נאלצו לקבוע את פטירתו.

המנוח זצ"ל היה מוכר לכלל החסידים בזכות קולו הייחודי, דקדוקו המופלא ויראת השמיים הטהורה שליוותה את קריאתו בתורה בצל האדמו"ר מגור.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

ת.נ.צ.ב.ה.

ברוך דיין האמתהרב יהודה אריה טאוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר