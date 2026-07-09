נר נשמה

אבל כבד ירד אמש בחצות הלילה (רביעי) על העיר פתח תקווה ועל קהילת 'כפר אברהם' עם קבלת הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת חנינה כהן ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגה"צ רבי ששון כהן, מרבניה הבולטים של העיר, והיא בת 87 בפטירתה.