אבל כבד ירד אמש בחצות הלילה (רביעי) על העיר פתח תקווה ועל קהילת 'כפר אברהם' עם קבלת הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת חנינה כהן ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגה"צ רבי ששון כהן, מרבניה הבולטים של העיר, והיא בת 87 בפטירתה.
המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ג רבי יהודה הכהן זצ"ל. בבחרותה התחנכה וקנתה את עולמה הרוחני במוסדות 'וולף' הידועים בבני ברק, שם ספגה ערכי תורה ויראת שמים טהורה.
בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה הגדול, יבלחט"א הגה"צ רבי ששון כהן, שהיה באותם ימים מבחירי ומאריות ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק. לאחר נישואיהם קבעו את משכנם בעיר פתח תקווה, בהמשך הוכתר בעלה לכהן פאר כרבה של שכונת 'כפר אברהם'.
במשך עשרות שנים עמדה הרבנית ע"ה לימין בעלה הגדול בכל פעולות הכבירות למען הכלל והפרט. היא היוותה עמוד תווך עבור נשות הקהילה, תמכה, כיוונה, קירבה רחוקים בנועם הליכותיה והרבתה בתפילות חמות לפני בורא כל עולמים תמידין כסדרן.
לצד היותה אשת חבר, שימשה המנוחה כמחנכת דגולה ודמות חינוכית מהשורה הראשונה, וזכתה להעמיד אלפי תלמידות לאורך עשרות שנות חינוך, כשהיא שותלת בהן יסודות איתנים של תורה ומידות טובות.
אמש, בחצות הלילה, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, כשהיא מותירה אחריה משפחה מפוארת, תלמידות רבות וקהילה שלמה המבכה את הסתלקותה של דמות מופת.
מסע הלווייתה יצא היום (חמישי) בשעה 13:30 מביתה ברחוב גולד 5, פתח תקווה, לעבר בית העלמין 'סגולה' בעיר, שם תיטמן.
בני המשפחה יישבו שבעה בבית הכנסת 'צרור המור', רחוב יונה גרין 18, פתח תקווה.
ת.נ.צ.ב.ה.
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