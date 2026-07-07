הלם וזעזוע בחב"ד: בצער רב, ביגון קודר ובתדהמה מוחלטת התקבלה הידיעה המרה והמצמררת, על פטירתו בדמי ימיו, באורח פתאומי ומחריד, של הבחור החשוב והשקדן זיו משה שולמן ע״ה, והוא בן 17 שנים בלבד בפטירתו.

המנוח הצעיר ז"ל הוא בנו של יבדלחט"א ר' אייל ותבדלחט"א מרת מירב שולמן שתחי', מחשובי ומנכבדי חסידי חב"ד בעיר רחובות.

האסון הנורא שהכה בקהילה כרעם ביום בהיר התרחש לפני יומיים בלבד: בעיצומם של סדרי הלימוד, התמוטט הבחור זיו משה ע"ה בפתאומיות מחרידה בחצר הישיבה, לאחר שסבל מאירוע דום לב חמור. חבריו והצוות הרוחני שנחשפו למחזה המבהיל הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, שנלחמו על חייו במשך ארוכות. לאחר יומיים של מאבק גבורה וייסורים קשים, בהם קרעו חבריו שערי שמיים בתפילות, עלתה נשמתו הטהורה והזכה בסערה השמימה, כשהיא מותירה משפחה שבורה ורצוצה, וחברים מספסל הלימודים שממאנים להתנחם.

מכריו וחבריו לישיבה מספרים בבכי תמרורים על בחור חמד משכמו ומעלה, שהקדיש את כל חלבו ודמו, את חייו ואת מרצו, אך ורק ללימוד התורה בשקידה ובהתמדה עצומה. "הוא היה דוגמה ומופת לכולנו, תמיד עם חיוך, תמיד מאיר פנים, אהוב בצורה בלתי רגילה על כל חבריו ומכריו, ובעל מידות נאצלות שכל מי שפגש בו נקשר אליו ברגע. הלב היהודי פשוט מסרב להאמין שזיו משה איננו איתנו עוד".

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מסע הלוויה קורע הלב יצא הערב בשעה 22:00 מבניין הישיבה ברחובות, ברחוב חס"ם 11 אל עבר בית החיים ברחוב גורדסקי בעיר, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.