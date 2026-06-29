גל האנטישמיות הגואה ברחובות ניו יורק רושם עליית מדרגה מסוכנת, כאשר הפעם על הכוונת נמצא עסקן חב"די בולט ותושב שכונת קראון הייטס - שקיבל איומים מפורשים על חייו בתיבות המייל האישיות והמקצועיות שלו.

לפי הדיווח באתר COLive, האיומים החמורים, הכוללים ביטויים אנטישמיים קשים וקריאה ישירה לרצח - הגיעו בעקבות קמפיין הסתה ממוקד שניהלה נגדו תוכנית רשת פרוגרסיבית ואנטי-ישראלית מובילה בארצות הברית, אשר סימנה אותו באופן אישי והפכה אותו למטרה.

הסיפור, שמסעיר את הקהילה היהודית והמערכת הפוליטית בניו יורק, החל כאשר הרב יעקב ברמן, עסקן חברתי מוכר, חסיד חב"ד ומייסד ארגון "הברית לעתיד יהודי" (JFA), יצא בקריאה פומבית לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ודרש ממנו למתן באופן מיידי את הרטוריקה המפלגת והמסיתה שלו.

ברמן הסביר בשיחות ובציוצים שונים כי להתבטאויות חריפות של מנהיגי ציבור ישנן השלכות ישירות על הנעשה ברחובות, וכי הרטוריקה האגרסיבית של ראש העיר הנוכחי מתדלקת את האקלים המסוכן בלאו הכי, ומסכנת באופן ממשי את שלומם של היהודים בעיר הסובלים מגל של תקיפות אנטישמיות.

דבריו הענייניים של ברמן עוררו את חמתם של גורמים פרוגרסיביים ופעילים אנטי-ישראליים ברשתות החברתיות, אך השיא הגיע כאשר תוכנית החדשות הפרוגרסיבית הפופולרית "The Young Turks" הקדישה לו קטע מיוחד. מנחי התוכנית השתלחו בברמן בצורה חסרת רסן ובסגנון בוטה במיוחד.

אחת מהן לגלגה ואמרה בציניות: "אתה באמת מרגיש לא בטוח, הרב יעקב? באמת?". היא הוסיפה והאשימה כי ציונים אוהבים לדבר על כמה שהם לא בטוחים, גם כשזה לא נכון, רק כדי להשתיק את הדיון. שותפה להגשה, החריף את הטון, כינה את העסקן החב"די "שקרן גמור" והטיח בו האשמות חמורות: "אתם חבורה של בריונים פושעים שמשחדים את הפוליטיקאים שלנו וגונבים את הכסף שלנו". בהמשך אף פנה ישירות לברמן ואמר לו: "אתה בעד לשדוד את הכסף שלי ולשלוח אותו לישראל כדי להרוג פלסטינים. אתה תומך ברצח עם ב-100%, אתה הוא האדם המסוכן כאן".

המתקפה הטלוויזיונית, שכללה מוטיבים אנטישמיים קלאסיים של "כסף יהודי" ושליטה בפוליטיקאים, תורגמה במהירות רבה לאיומים פיזיים וממשיים. שעות ספורות לאחר מכן, גילה ברמן בתיבות המייל שלו הודעה מזעזעת ומלאת שטנה. הוא שיתף את הטקסט שהופיע במייל בחשבון ה-X שלו, וכתב: "קיבלתי את המייל הזה למייל האישי שלי ולמייל של ארגון NCFJE הבוקר". בתוך המכתב נכתב באנגלית בוטה: "כל יהודי מגעיל שמאמין שהיהודים הם גזע עליון או העם הנבחר של אלוקים הוא אויב של העם ושל האנושות כולה. תהרגו את כל היהודים הנאצים".

הרקע הרחב יותר למתיחות הציבורית בניו יורק נעוץ בנאום שנשא לא מכבר ראש העיר ממדאני במהלך עצרת פוליטית. באותה עצרת תקף ראש העיר בחריפות את השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק, האשים אותה בשימוש ב"מיליוני דולרים של כסף אפל" כדי להשפיע על הבחירות, וכינה את הארגון וגופים דומים לו בשם "מפלצות".

על אף שממדאני ניסה מאוחר יותר להתגונן ולהסביר כי מדובר בציטוט של הפילוסוף האיטלקי אנטוניו גראמשי וכי התכוון באופן כללי לוועדות פעולה פוליטיות המערערות את הדמוקרטיה, הקהילה היהודית סירבה לקבל את ההסבר. מעל 700 רבנים ומנהיגי קהילות חתמו על מכתב ציבורי נוקב הדורש מראש העיר להתנצל, בטענה כי שימוש במילה "מפלצות" כלפי ארגון יהודי הוא דה-הומניזציה מסוכנת שעלולה להוביל לשפיכות דמים.

ברמן, שנחשב דווקא לעסקן המחזיק בקשרי עבודה טובים ותקינים עם לשכת ראש העיר ואף ספג בעבר ביקורת בתוך הקהילה על כך שנפגש עמו, הבהיר כי הוא אינו מתחרט על דבריו הברורים. בשיחה שקיים עמו ציין ברמן כי הוא נמצא בקשר רציף עם אנשי העירייה ועם משטרת ניו יורק, אשר פתחו בחקירת מקור המיילים ומטפלים באיומים ברצינות רבה. ברמן הדגיש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הוא עומד מאחורי כל מילה שאמר, וכי שום איום, בריונות ברשת או ניסיון הפחדה לא יצליחו להשתיק אותו או למנוע ממנו להמשיך ולדבר בגאווה כיהודי ולהגן על שלום הקהילה היהודית.