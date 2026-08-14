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מצלמות תיעדו: מלי וליאל יהלומי עזבו לבד את הדירה בווינה | שליח חב"ד: "לא היו איתנו בקשר כלל"

מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף • האיכון האחרון של הטלפונים התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית | המשטרה המקומית מבהירה רשמית: "לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי" (בעולם)

25תגובות
האם ובתה שנעלמו (צילום: השגרירות בוינה)

פרטים חדשים מתגלים בפרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה שבאוסטריה. על פי דיווח שפורסם ב-i24news, מצלמות אבטחה תיעדו את האם ובתה עוזבות את הדירה שבה שהו בבירה האוסטרית, כאשר לא נראה אדם נוסף עמן.

בבדיקה שנערכה בדירה התברר כי השתיים עזבו את המקום עם כלל חפציהן האישיים. ממצא זה מצטרף לפרטים נוספים שמתגבשים בחקירה המורכבת, שהועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433.

האיכון האחרון של הטלפונים הניידים של מלי וליאל התקבל ביום שבת בבוקר, באזור התחנה המרכזית של וינה. כעת נבדקות מצלמות האבטחה באזור התחנה בניסיון להתחקות אחר המשך דרכן של השתיים ולברר אם עלו על רכבת שיצאה מהעיר.

ההערכה המתגבשת בקרב רשויות החוק באוסטריה היא שהשתיים כבר אינן נמצאות בתחומי וינה, וייתכן שאף עזבו את גבולות אוסטריה. בעקבות הערכה זו, הורחבו החיפושים אחר מלי וליאל למדינות נוספות באירופה, מה שמגדיל באופן משמעותי את מרחב החקירה.

הודעת השגרירות

אחד מ בווינה אמר בשיחה עם ישראל היום כי לא היו כלל בקשר עם השתיים. הוא הוסיף: "אנחנו רואים שיהודי אוסטריה שכלל לא מכירים את מלי וליאל ממש דואגים. הם מבצעים פעולות כדי למצוא את הנעדרות וממש לקחו את הנושא לליבם. בעלי עסקים בעיר בודקים את מצלמות האבטחה, משתפים מידע, שואלים לקוחות אם הם ראו אותן. יהודים אוסטרים רבים בודקים באופן פרטני כיצד הם יכולים לסייע באיתור ליאל ומלי. יש כאן ישראלים שבאו לטיול ומרכז הטיול שלהם הפך להתגייסות למצוא אותן, הם ממש עולים מולנו ושואלים כיצד אפשר לעזור. הם מעדיפים לראות כיצד אפשר לסייע במציאתן מאשר ללכת למוזיאונים ולפעילויות אחרות".

הוא מתאר התגייסות ודאגה שמגיעים מכלל הקהילה ומביע תקווה שגם בישראל נדע להתאחד ולשמור על הסולידריות, "ההתגייסות, הדאגה והרצון לעזור למלי, ליאל ומשפחתן היא מאוד מרגשת. בסוף, עם ישראל הוא גוף אחד, שיד אחת הולכת לאיבוד, הגוף פועל יחד למצוא אותה".

גם משטרת אוסטריה פעלה החל מקבלת התלונה על הנעדרות, "קיבלנו את התלונה משגרירות ישראל ביום שני, העשירי באוגוסט, ומייד הפעלנו את הפרוטוקול לחיפוש נעדרים", מספר דובר המשטרה בוינה, פיליפ האסלינגר, בראיון בלעדי ל"היום": "גם כעת נמשכים מאמצי החקירה, אם כי חשוב להגיד, עד כה לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי נגד ליאל ומלי יהלומי. כמובן חשוב להדגיש שאנחנו לא שוללים אף תרחיש, וממשיכים לבדוק את כל כיווני החקירה האפשריים".

"אנחנו מנוסים באיתור נעדרים. זו עיר גדולה, כל יום אנחנו מקבלים דיווחים על נעדרים ויצאנו באופן מיידי לסדרת הבדיקות הנדרשות במקרה שכזה. אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם כוחות המשטרה הישראלים ועם השגרירות, שיתוף הפעולה מצוין ואנחנו עובדים יחד כדי להבין מה בדיוק קרה עם שתי הנשים הישראליות הנעדרות. אנחנו לא יודעים מה הוביל להיעדרות שלהן, כלומר מה המניע, וגם לא יודעים אם הן שוהות כאן בווינה. עד כה לא מצאנו סימנים לכך שהן עדיין נמצאות בעיר. אבל כאמור, כל הזמן נעשים מאמצים לאיתורן".

כל הכיוונים נבדקים

גורם בכיר שמעורב בחקירה מסר לחדשות 12 כי "נקודת המוצא שהשתיים בחיים", וכי כל כיווני החקירה נבחנים. "אנחנו בודקים אם כל האירוע הזה היה מתוכנן, כלומר אם האם והבת תכננו בריחה מהארץ, או שזה היה אירוע פלילי של כנופיה מקומית מווינה", תיאר הגורם.

לדבריו, גם אפשרות שמדובר בפעילות לאומנית נבדקת. "שום דבר לא נפסל", הוא הוסיף, "הכל נבדק, יש הרבה סימני שאלה". החקירה מתנהלת באמצעות צוות משותף של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433.
חב"דלהב 433וינהמלי יהלומיליאל יהלומימשטרת אוסטריה

25 תגובות

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15
השתיים נמצאות כעת בשווייץ!!!!!!!הם נסעו דרך היערות!!!!! הם נסעו עם מישהו שלקח אותם בטנדר לבן, מכאן אינני יודע איפה בשווייץ אבל בשווייץ בטוח.
הנווד הנודד
דווח למשטרה !
בן
דיווחת או שאני ידווח?????
יעל
????????????????????????
נועם
תעשה טובה, קפוץ ל'יערות' ותביא אותן. ארטיק עלי.
אפרים
14
הן כבר לא ימצאו
בתאבון
13
נראה שמדובר ברודפת בצע שאינה יודעת "גבולות" גם לא של אוסטריה
אבי
האהבת ישראל שלך זה משהו משהו
משה

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