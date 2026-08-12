שוחררו הגופות ( צילום: זק"א )

גופותיהם של שני ההרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה הלילה בכביש 383 סמוך למושב זכריה, שוחררו היום (רביעי) לקבורה. מדובר בהרה"ג רבי מאיר תורג'מן ז"ל מבית שמש, בן 42, ובנועם דדון ז"ל משדות מיכה.

השחרור התאפשר בעקבות פעילות החטיבה המשפטית בזק"א, קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן ורב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו, שפעלו במהירות לאפשר את הקבורה בהקדם. התאונה הקטלנית התאונה הקשה אירעה בשעות הלילה המאוחרות בכביש 383 דרומית לזכריה, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית. כוחות גדולים של מד"א, איחוד הצלה וזק"א הוזעקו לזירה, שם נחשפה תמונה קשה ביותר של שני רכבים מרוסקים. מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 צוותי החירום מצאו שני גברים ללא סימני חיים, כשאחד מהם היה לכוד בתוך הרכב. פרמדיקי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותם של שני הגברים במקום. במקביל, אישה נוספת שנפצעה באורח בינוני פונתה לבית חולים.

משגיח ור"מ שהותיר תשעה יתומים

הרה"ג רבי מאיר תורג'מן ז"ל שימש כמשגיח ור"מ בישיבות בבית שמש, והעמיד לאורך השנים תלמידים רבים. הוא הותיר אחריו תשעה ילדים יתומים, כאשר רק ביום שני האחרון חגג בר מצווה לבנו.

ח"כ משה אבוטבול ספד לרבי מאיר תורג'מן ואמר כי בית שמש איבדה "איש חינוך ומשגיח נערץ". לדבריו: "מסירותו לתלמידים לא ידעה גבול. הוא היה איש חינוך בלב ונפש שראה בכך שליחות קודש".

פרטי ההלוויות

הלווייתו של הרה"ג רבי מאיר תורג'מן ז"ל תצא היום בשעה 16:00 מבית הכנסת חניכי הישיבות ברחוב נחל גילה בבית שמש, לעבר בית העלמין הישן בעיר.

הלווייתו של נועם דדון ז"ל תתקיים גם היא בשעה 16:00 בבית העלמין המקומי בשריגים. אמבולנס זק"א העביר את המנוח לקראת מסע ההלוויה.