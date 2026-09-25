אבל כבד וגדול ירד על עולם התורה והקבלה: בבוקרו של ערב חג הסוכות הגיעה הידיעה המכאיבה והמטלטלת על הסתלקותו לבית עולמו של זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 בפטירתו.

המקובל זצ"ל התמוטט בפתע פתאום בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות להשבת הדופק, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב אלפי תלמידיו, מוקירי זכרו וכל בית ישראל, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

בשנים האחרונות, לצד מעברו להתגורר בבני ברק, ידע המקובל עליות ומורדות במצבו הבריאותי ואף אושפז מספר פעמים, אך המשיך במסירות נפש עילאית בהרבצת תורת הנסתר, בקבלת קהל לעצה ולברכה, ובעריכת תיקונים וישועות למען הכלל והפרט.

מחוטר גזע תרשישים וגאוני בבל

הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצ"ל נולד בירושלים ביום י"ד בחודש אב שנת תש"א, לאביו הרה"ח רבי יוסף בצרי זצ"ל ולאמו מרת ויקטוריה ע"ה.

המנוח זצ"ל זכה להשתייך לשושלת יחסין מפוארת של חכמי וגאוני בבל: אמו הייתה נינתו של רבנו יוסף חיים זצוק"ל, בעל ה'בן איש חי', וכן נינתו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זצוק"ל, מחבר הספר הקדוש 'מנחת יהודה', ממנו ינק את השורשים העמוקים של חכמת הנסתר ועולם הקבלה.

בבחרותו למד בישיבת 'פורת יוסף' המעטירה בעיר העתיקה בירושלים, שם הסתופף בצל רבו המובהק, ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. כבר בימי בחרותו בלט בשקידדותו העצומה, בעיונו הזך ובצדקותו המופלגת, כשהוא מקבל תורה מגדולי חכמי ירושלים ובראשם הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל והגאון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל. אצל חמיו לעתיד, המקובל רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, העמיק עוד בתורת הנסתר, ובהמשך למד דיינות בכולל 'יד הרב נסים' בראשות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים זצ"ל.

בתחילת שנות ה-70 עמד בראש ישיבת "חברת אהבת שלום" יחד עם הרב יעקב משה הלל. לאחר מכן פרש והקים יחד עם בנו, המקובל הרב יצחק בצרי, את ישיבת המקובלים 'השלום' בשכונת מקור ברוך בירושלים, על שמו של המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי זצוק"ל (הרש"ש).

ישיבת 'השלום' הפכה במהרה למוקד עלייה לרגל ולמעוז תורת הקבלה בעיר הקודש. המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל הנהיג בה לימוד כוונות התפילה לפי סידור הרש"ש, לצד עריכת 'תיקונים' מיוחדים לכל צרה וצוקה: תיקוני תשובה, תיקון כרת, פדיון נפש, ישועות לזיווגים, רפואה, פרנסה ושלום בית.

אלפי יהודים מכל שכבות הציבור, בארץ ובתפוצות, היו נוהרים לפתחו כדי לקבל את ברכתו, להשתתף בתיקונים הקדושים שערך בבכיות שליש, ולקבל עצות וברכות שנשאו פרי ופעלו ישועות למעלה מדרך הטבע.

שמו של רבי דוד בצרי זצ"ל נודע למרחוק, בין היתר, עקב בקיאותו ושליטתו העמוקה בתורת השמות והרוחות, כפי שקיבל במסורת זקנו המקובל רבי יהודה פתיה זצ"ל.

במהלך השנים קיים המקובל מספר טקסים נדירים ומרטיטי לב להוצאת 'דיבוק' ונשמות נדחות מגופם של בני אדם, אירועים אשר הרעישו את העולם היהודי כולו והכו בגלים בתקשורת הכללית והחרדית.

בשנת תשנ"ט הובאה לבית מדרשו אשה שהייתה אחוזה בדיבוק. בטקס ממושך, שבו נכחו המוני אדם ולווה בתקיעות שופר, קבלת עול מלכות שמים והשבעות על פי חכמת הקבלה, תיעד העולם כולו את דיבוריו של הדיבוק ואת יציאתו מגוף האישה, אירוע שעורר גל עצום של התעוררות אמונית.

בחודש טבת תש"ע הובא לישיבת 'השלום' אברך מברזיל שסבל מדיבוק קשה. המקובל רבי דוד בצרי, יחד עם בנו רבי יצחק בצרי והמקובל רבי יעקב עדס, ערכו מעמד תפילה וזעקה הרדת לב. הדיבוק, שדיבר בשפות שונות ובקול זר, הושבע לצאת דרך ציפורן הבוהן, והמעמד כולו המחיש לעיני כל את גודל כוחה של תורת הנסתר.

לצד עבודתו בקודש בישיבה, היה רבי דוד בצרי זצ"ל מגיד מישרים ודרשן מלהיב, אשר סובב בערי ישראל וחיזק את הציבור בשמירת שבת, טהרת המשפחה, צניעות ויראת שמים.

הוא נודע בלוחמנותו ללא חת על קדושת ירושלים ומשמרת היהדות הצרופה, ולא נרתע מלהביע את דעת תורת אמת בכל סוגיה ציבורית ורוחנית, תוך שהוא מעורר את העם לתשובה ולציפייה לישועה השלמה.

בהסתלקותו איבד עולם התורה והקבלה את אחד משרידי דור דעה, גאון וצדיק, מקובל אלוקי שבדק בדורנו את סודות התורה ופעל ישועות בקרב הארץ.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת'.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'