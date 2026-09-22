ברוך דיין האמת: בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית והחשובה מרת חנה רוטנברג ע"ה, והיא בת 72 בפטירתה, עטורה במעשים טובים לאחר מחלה קשה וייסורים קשים שסבלה בדומיה.

המנוחה, מחברת הספר רב המכר 'איך לא ידעתי' ומרצה בולטת להנצחת גבורת הרוח בשואה, רעייתו של יבלחט"א הגאון רבי ישעיהו פינחס רוטנברג, רב בית הכנסת הגר"א בבית וגן ומחבר ספר 'מנחת פרי'.

המנוחה ע"ה נולדה באנטווערפן לאביה, הרה"ח ר' שלום דוד הורוויץ זצ"ל, ממקימי ומשקמי היהדות החרדית באירופה לאחר המלחמה, מראשי אגודת ישראל באנטוורפן, מזקני חסידי אלכסנדר ובעל צדקה וחסד שקבע עיתים לתורה עד יומו האחרון, ואשר שרד את תופת השואה והדגיש תמיד כי ניצח את הנאצים בכך שגידל דור למופת.

בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה הגדול שיבלחט"א, מגדולי מורי ההוראה בירושלים. במשך עשרות שנים עמדה לימינו במסירות אין קץ וביטול עצמי מוחלט, הודפת כל קושי כדי לאפשר לו להרביץ תורה ולהפיץ את דבר ה' זו הלכה ברחבי הארץ ובתפוצות.

לצד זאת, נודעה במידותיה התרומיות: היא רדפה צדקה וחסד, שקדה על טובת הזולת, הייתה "משכיל אל דל" והאירה פנים לכל אדם בחן ובחסד מופלא. כל צאצאיה היו תמיד על לוח לבה, כשהיא מעודדת ומשמחת אותם בכל עת.

כבת לדור השני לניצולי שואה, הקדישה המנוחה ע"ה את חייה להחדרת המסר של התקומה והאמונה. היא כתבה והרצתה בהתמסרות עצומה על סיפורי הגבורה היהודית וקיום המצוות במחנות ההשמדה. ספרה רב המכר 'איך לא ידעתי', הרצאותיה הרבות ומסעותיו המרגשים שליוותה לפולין הפכו למגדלור של זיכרון ואמונה עבור רבים.

בשנים האחרונות חלתה במחלה קשה. בגבורה יהודית אצילית בחרה לסבול בדומיה, מבלי לגלות לאיש את דבר מחלתה, והכול כדי שלא לצער את אמה הישישה שתחי'.

הלוויתה תצא הערב (שלישי) בשעה 21:00 מרחבת בית הכנסת הגר"א ברחוב הפסגה 49, שכונת בית וגן בירושלים, בדרכה להר המנוחות, שם תטמן למנוחת עולמים.

המשפחה יושבת שבעה בבית המנוחה ברחוב עוזיאל 82, בית וגן, ירושלים עד ערב החג.

אמה שתחי' והגב' איתן והגב' רפפורט ישבו בבית האבלים בירושלים ביום רביעי בשעות 11:00–12:30 ומשעה 16:00–19:00, וביום חמישי ושישי בביתה ברחוב הר סיני 16 בבני ברק.

הבן הרה"ג ר' מרדכי ישב בביתו ביום שישי ערב החג ברחוב רשב"י 36 במודיעין עילית.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.